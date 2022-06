Mapa de la crisis del gasoil: se agrava la escasez y ya se reportan problemas de abastecimiento en 19 provincias

Un relevamiento periódico a cargo de una organización de transportistas muestra que la escasez de gasoil se generaliza a lo lago y a lo ancho del país. El monitoreo, terminado este domingo, muestra que en 19 provincias hay dificultades para conseguir el combustible mientras que en 14 de ellas esos faltantes se han vuelto graves, mientras que hace poco más de una semana eran 8 los distritos fuertemente afectados.El “Mapa de abastecimiento de gasoil”, creado por técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) muestra que entre el 25 de mayo y el 5 de junio, 6 provincias más empezaron a mostrar problemas serios de abastecimiento. Y son 19 en total las que sufren faltantes de algún grado.Excepto las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia, el resto de los distritos tiene dificultades para acceder a combustible, un insumo imprescindible para desarrollar la actividad de transporte.“El panorama es cada día más complicado. La producción agropecuaria e industrial que ya sufren demoras se verán aún más afectadas si no se revierte la situación actual”, advirtió Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac en un comunicado.La organización empezó en abril a realizar un relevamiento semanal a sus asociados para relevar el acceso al combustible, eventuales restricciones o faltantes, y el precio del mismo ante las reiteradas denuncias de heterogeneidad según la zona geográfica.A partir de las respuestas de conductores y propietarios de camiones de algunas de las 4.400 pymes que integran las 43 Cámaras de transporte nucleadas en Fadeeac, se conforma un “semáforo virtual” que tiene como objetivo monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en la Argentina.A la fecha, con más de 700 respuestas procesadas, el mapa muestra:- 14 provincias en rojo (señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza.- 4 provincias en naranja (identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad): San Luis, La Rioja, Catamarca, y Chaco.- 1 provincia en amarillo (para referirse a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros): La Pampa.- Las provincias del Sur aparecen en verde.El 29,6% de los transportistas debió esperar más de 12 horas para cargar combustible; 28,9% entre 3 y 6 horas; 24,4% entre 6 y 12 horas; y 17% entre 2 y 3 horas, según los datos del relevamiento.“En la mayoría de las provincias hay un cupo menor a los 20 litros por unidad. Es bueno tener presente que un camión necesita entre 35 y 40 litros para recorrer 100 km”, aclaró Fadeeac, desde donde precisaron que “la falta de combustible trae quebrantos, ineficiencias y pérdida de tiempo. El daño es económico y social”.ActividadA todo esto, el presidente de la entidad Roberto Guarnieri, comentó que “no podemos cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos y se pierden trabajos a causa de la incertidumbre que genera la falta de abastecimiento normal. Los choferes resignan horas de descanso para hacer filas y ver si tienen suerte de conseguir algo de combustible. A pesar de las promesas del Gobierno aún no hemos recibido confirmación alguna sobre la concreción de las importaciones anunciadas”.También se advirtió en el informe presentado hoy, en base a las respuestas de los asociados, el faltante de combustible se siente con mayor intensidad en las rutas nacionales, y para solucionar la problemática se necesita que el desacople de los precios internos respecto de los internacionales “debe ser solucionado con medidas ágiles, impositivas o mediante la intervención de la Secretaría de Energía. En los hechos se están pagando precios elevados -en algunos casos más de $250 por litro-, y aun así no hay gasoil”, expresaron desde la Federación.