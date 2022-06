Alivio a monotributistas y autónomos: qué beneficios incluye y cuándo se discutirá

La medida alcanza con mejoras a más de cuatro millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país. Massa espera tratar el proyecto en el recinto el próximo jueves.





El proyecto de ley de Alivio fiscal para monotributistas y autónomos que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comenzará a ser tratado esta semana en el Congreso.El martes la comisión de Presupuesto y Hacienda arrancará el tratamiento del proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que motoriza el líder del Frente Renovador junto a legisladores oficialistas y opositores.La iniciativa, que es acompañada por los diputados Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT), Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a más de cuatro millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país.“Buscamos generar un alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan los monotributistas”, destacó Massa, que espera tratar el proyecto el próximo jueves en el recinto.La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.Estos cambios, impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior.Respecto a los Autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia.Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de 505.129,66 pesos a 757.694,52 pesos.De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de 707.181,58 pesos a 454.616,72 pesos. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta 8 millones de pesos, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de 52 mil pesos anuales producto del alivio fiscal.ContextoTras haber conseguido la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias , el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, elevó al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, una propuesta para beneficiar a más de cuatro millones de monotributistas mediante la actualización desde julio de los topes de facturación de las diferentes categorías del denominado régimen simplificado y a los autónomos mediante distintos mecanismos.La norma establece que los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría se actualizarán anualmente en enero en la proporción de las dos (2) últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la ley 24.241.Subió la recaudación tributariaLa recaudación tributaria de mayo alcanzó los 1.551.370 millones de pesos (1,5 billones), impulsada principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias (+102,6% interanual) y los tributos asociados a la Seguridad Social (+75,8% i.a.).Con el nivel de ingresos alcanzado en el mes de mayo, la expansión interanual en términos reales continuó por vigésimo primer mes consecutivo.Los impuestos que “otorgan progresividad al sistema” se expandieron en conjunto un 102,5% frente al mismo mes del año pasado. En particular, el Impuesto a las Ganancias, registró un crecimiento de 102,6% i.a.En cuanto a los recursos de la Seguridad Social (+75,8% i.a.), “se sostuvieron altas tasas de crecimiento, profundizando la tendencia expansiva observada en los últimos meses. Tanto las mejoras salariales como el crecimiento del empleo registrado persisten como los factores que explican dicha expansión”, comunicaron desde el Ministerio de Economía.La suba de dichos recursos responde al crecimiento de las Contribuciones Patronales (75,6% i.a.) y al incremento de los Aportes Personales (73,9% i.a.). Los impuestos con mayor respuesta a la actividad económica (+70,1% i.a.) contribuyeron también a explicar el crecimiento de la recaudación nacional.Dentro de este grupo se encuentran el IVA (69,0% i.a.), el Impuesto a los Créditos y Débitos (58,6% i.a.), los Internos Coparticipados (82,5% i.a.) y el impuesto a los Combustibles Líquidos (51,8% i.a.).Los tributos de comercio exterior mostraron un crecimiento de +49,2% interanual y quedaron por debajo de la inflación del período.El principal concepto que explica el crecimiento son los Derechos de Importación y tasa estadística, que en conjunto registraron un incremento de 71,3% i.a., en línea con el crecimiento de la actividad económica. A su vez, los Derechos de Exportación crecieron +42,8% interanual.