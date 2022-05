La inflación de abril fue 6% y acumula en el año su valor más alto en 3 décadas





El Indec dio a conocer el índice de inflación de abril, luego de que en marzo tocara el pico de 6,7%. Qué dijeron Alberto Fernández y los ministros del Gabinete económico



El Índice de Precios al Consumidor ( IPC) que mide el Indec marcó un incremento del 6% que si bien representa una desaceleración respecto del pico de marzo (6,7%), sigue siendo alta, en medio de la renegociación de tarifas y la revisión de acuerdos paritarios.



En tanto, la inflación acumuló en el primer cuatrimestre 23,1%, su valor más alto desde 1991. El organismo estadístico informó además que la variación interanual del IPC fue de 58%.



A nivel división, la inflación fue impulsada nuevamente por alimentos y bebidas no alcohólicas que, si bien redujo a 5,9% mensual, volvió a ser la categoría que más aportó (1,7 p.p.) al incremento. En tanto, este segmento acumuló desde diciembre un alza del 28%, superando al ínidce general al igual que en el último año (62,1%).



Las mayores subas se dieron en aceites y pan y cereales, que tuvieron subas de entre el 8% y 15% según la región, seguido de carnes y derivados y lácteos, con subas de entre el 5% y 7%. Por otro lado, frutas sigue estable con subas en torno al 2,2% mensual, mientras que las verduras cayeron en varias regiones, luego de subir por encima del 20% en enero y febrero y estabilizarse en marzo.



"Estos rubros fueron los más afectados por la suba de precios internacionales de los principales commodities durante los últimos meses, debido a la sequía, pero también al conflicto bélico", señalaron desde el Ministerio de Economía.



Desde Hacienda agregaron que "este comportamiento también se observó a nivel global, donde la inflación minorista continúa acelerándose, alcanzando valores récord en décadas, impulsada por alimentos, energía, transporte, vivienda e indumentaria".

Lideró la inflación del mes prendas de vestir y calzado, que aumentó 9,9% mensual (vs. 10,9% marzo) y aportó 1,1 p.p. a la inflación del mes, con fuerte suba en prendas de vestir. Le siguieron restaurantes y hoteles, salud y transporte.



Por otro lado, redujeron su tasa de aumento respecto al mes de marzo educación, que subió 3,7% mensual luego de aumentar 23,6% en marzo, vivienda, agua y electricidad, que aumentó 4,6%% tras subir 7,7% en marzo por actualización de tarifas, aunque con fuerte aumento de alquiler de la vivienda y bebidas alcohólicas y tabaco (3,3% mensual vs. 5,7% marzo), tras la suba autorizada de tabaco el mes pasado.

En la última escala de su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa y Grupo Crónica estuvo allí para consultarlo por el índice de inflación del mes de abril. “No estamos contentos con los índices de inflación. Es el impuesto que se cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este problema”, reconoció el mandatario.



Antes que el presidente se pronunciara desde París, la primera línea del Gabinete económico planteó su postura de reconocer que la presión sigue siendo alta y que deben atender los mecanismos para bajar la inflación.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, remarcó la necesidad de crear "sentido común" sobre política que tiendan a desacelerar el aumento de precios y rechazó las propuestas de dolarización.



En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo este jueves que la inflación "es una de las preocupaciones más importantes" que tiene el gobierno de Alberto Fernández, al tiempo que sostuvo que es necesario un crecimiento sostenido para que se pueda "sacar a argentinos y argentinas de la pobreza".





Fuente Nota Baenegocio . com