Apertura de sesiones ordinarias: los 15 importantes anuncios del gobernador Herrera Ahuad

En una jornada muy emotiva por lo que representa que el parlamento misionero vuelva a contar con la presencia de personas invitadas luego de dos años de pandemia, Herrera Ahuad ha realizado 15 importantes anuncios que permiten vislumbrar con previsibilidad la continiudad del proceso de transformación que se viene llevando adelante a lo largo y a lo ancho del territorio provincial:1- Desde el Fondo de Crédito de Misiones, desde donde se han financiado mas de 1.600 de los más diversos sectores, por un monto de 800 millones de pesos por medio de diferentes programas se suma el lanzamiento del Programa de Microcrédito Solidario.2- Programa de Fomento para la Producción y el Empleo Jóven Misionero, destinado a inversiones en industrias vinculadas al conocimiento, a mejores en la oferta turística, a sistemas de riego y producción de compost en producciones agropecuarias, a radicación de empresas en parques industriales, y nuevos emprendimientos fuera de parques industriales, incluyendo beneficios que pueden comprender desde créditos bancarios con tasa subsidiada, bonificación en la tarifa eléctrica y Aportes No Reintegrables a través del Fondo de Crédito de Misiones, IFAI y Agencia de Desarrollo de Misiones (ADEMI).

3- Puerto de Posadas: grúa para la carga de contenedores en proceso de instalación y conclusión de obras complementarias para el segundo semestre de este año.4- Conclusión en este 2022 de la mitad de las 10 naves que integrarán la Manzana Pyme, un espacio que albergará a los pequeños emprendedores misioneros, siendo la primer manzana en generar su propia energía con paneles solares. En los próximos meses estarán radicadas nuevas industrias de base tecnológica como la firma norteamericana MACOMA, empresa comprometida a frenar el calentamiento global mediante la reducción de gases del efecto invernadero y a la protección de la salud humana, y la firma Bio Fix, dedicada a la producción de sistemas de implantes dentales número uno del país. Se suman a la empresa Agrosustentable, dedicada a la producción de biofertilizantes y biopesticidas para la agricultura consciente y sustentable; la fábrica de ropa de la Fundación Textil Verde, y Argengas, que comercializa gases industriales y medicinales de alta calidad, con la última tecnología.5- Conectividad aérea: Misiones contará este año con 85 vuelos semanales. En el mes de junio se iniciarán las obras de renovación total del Aeropuerto de Posadas. En la primera etapa, se avanzará con obras en la pista, balizamiento y torre de control.6- Misiones libre de glifosato: la provincia viene desarrollando un nuevo modelo productivo con fertilizantes y herbicidas orgánicos únicos en el país, creados en localmente. Se está implementando su aplicación en pruebas piloto para su posterior aplicación generalizada.7- Se asignarán $250 millones no reintegrables para mitigar y continuar acompañando el impacto de las sequías y los incendios sobre las distintas chacras misioneras y $200 millones para línea de créditos no bancarizadas. Asimismo, se llevará adelante la ejecución de un fondeo de $2.700 millones para créditos con tasa subsidiada destinados a la recuperación de la capacidad productiva, tanto para productores primarios como para el sector agroindustrial. En total, se pondrá a disposición del sistema productivo de la provincia, desde el pequeño productor hasta el sector agroindustrial, un total de $4.700 millones, entre créditos y aportes no reembolsables.8- Se dispondrá una inversión superior a los $1.000 millones para la constitución de un Programa de Consorcio de Servicios Rurales enfocado en el cuidado y la mitigación del impacto ambiental del sistema productivo.9- Electrificación Rural: se financiarán obras para la zona sudeste de la provincia, a través de Aportes No Reembolsables (ANR) por un monto de $400 millones. El tendido de líneas eléctricas se desarrollará en los departamentos de Apóstoles, Candelaria, Capital, Concepción de la Sierra, Leandro N. Alem, Oberá y San Javier. En el mismo sentido, se está avanzando en servicios de Internet para la ruralidad, para concretar el anillo del Departamento 25 de Mayo, siendo la primera experiencia del PROSAP de inversión en conectividad por fibra óptica pública en el país.10- Régimen de ventana jubilatoria y de moratoria previsional: se pondrá en vigencia a través del Instituto de Previsión Social de la provincia, para los trabajadores públicos provinciales y municipales.11- Por primera vez en la historia de nuestra provincia tendremos un laboratorio que permitirá dar garantías de la calidad de la madera misionera. A finales de este año estará concluido el Centro Tecnológico de la Madera de la ruta 14, en la localidad de Salto Encantado.

12- Transformación de Puerto Iguazú: proyecto que contempla 400 cuadras de pavimento, de las que ya ejecutamos la mitad, y la construcción de la Calle Paseo en la Avenida Brasil, que generará un circuito comercial – gastronómico de agregado de valor a la urbanización de la ciudad.13- Desarrollo energético: los Diputados Nacionales del Frente Renovador de la Concordia han presentado un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue entregado al Presidente de la Nación y las máximas autoridades del área energética de la Argentina, durante el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en el que se solicita un precio diferencial del gas licuado para los misioneros, más allá de la ley que prevé un fondo transitorio a ese fin, hasta tanto llegue el gasoducto a nuestra provincia. Asimismo, se está construyendo el segundo Parque Solar de la provincia, 10 veces más grande que nuestro primer parque, para abastecer a Silicon Misiones. A esto se suman nuevas centrales renovables que agregarán 25 MW de energía limpia al sistema. También en materia energética, se gestionó la Obra de la Línea de 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II y la Estación Transformadora de 132 kV L. N. Alem, con llamado a licitación a fines de este mes en curso, de vital importancia para acompañar el crecimiento de la zona centro de la provincia, que beneficiará a más de 190.000 habitantes.14- Construcción de un Parque de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde los organismos de promoción, monitoreo y protección sean accesibles y, a su vez, las infancias y adolescencias puedan desarrollarse y desplegar su creatividad.15- Se está avanzando en la construcción del nuevo Hospital de Puerto Rico. Para el segundo semestre de este año se concluirá con la construcción del Primer Centro Modelo en el NEA de Atención Integral de las Adicciones.Reclamo finalHaciendo propias las palabras expresadas oportunamente por el Ing. Carlos Rovira: Inclusión energética y gasífera ya para Misiones, urgente solución a las asimetrías de la Nación con nuestra provincia; Zona Aduanera Comercial Especial, compensación energética y actualización de la Coparticipación Federal de Impuestos, que devuelva el esfuerzo económico y ambiental a los misioneros. Desde el Gobierno de la Provincia se seguirá exigiendo el justo reconocimiento de los derechos del Pueblo Misionero, porque nunca se negociarán los intereses de los misioneros.(*) Nicolás Marchiori – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político – CAEP (Colombia).-