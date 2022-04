Sedoff: “Aumentar el tiempo en la primaria no es una decisión de un día para el otro”











El ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, participó con sus pares en la 117° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE). El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, anunció hoy que se conformarán mesas de trabajo con todos los sectores de la comunidad educativa para avanzar con la extensión horaria en las escuelas primarias públicas de todo el país.



Perczyk encabezó en Ushuaia la 117° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) con la presencia de las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones educativas; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz. “Vamos a conformar mesas de trabajo con los distintos sectores, como gremios, docentes y los ministerios de Educación de las provincias, para avanzar con la extensión horaria y llevar la jornada escolar a un piso de 25 horas semanales”, sostuvo.



Por su parte, el ministro de Educación de Misiones precisó que “vamos a construir consenso con la participación de toda la comunidad educativa – docentes, padres, directivos, etc. -, para articular las acciones tendientes a aumentar el tiempo escolar en la primaria. No va a ser una decisión tomada de un día para el otro”, haciendo eco de lo propuesto por el mandatario nacional. Perczyk precisó que este debate de ampliar las horas de clase “empieza escrito por todos en la Ley de Educación” y aseguró que la escuela primaria “tiene que ser de 40 horas semanales”. “El objetivo es llegar a esa jornada completa y donde no podamos hay que lograr una jornada de 30 y que nadie tenga menos de 25 horas”, ratificó. Además, se acordó que se mantendrán reuniones bilaterales con cada una de las 24 jurisdicciones para avanzar en garantizar el piso mínimo de 25 horas semanales de clase en las primarias.



En el transcurso de la asamblea del CFE, Perczyk agradeció la presencia de todos los veteranos que viajaron hasta Tierra del Fuego. “No solo rendimos homenaje a esos 649 argentinos que dejaron la vida en Malvinas, homenajeamos con esta reunión aquí a todas las veteranas y los veteranos que también fueron a defendernos y a reclamar nuestra soberanía”, consignó. Previo a la reunión, los titulares de la carteras educativas entregaron una placa conmemorativa por los 40 años de Malvinas a la ministra de Educación de Tierra del Fuego, Analía Cubino.



Durante la jornada, el ministro Sedoff participó de la firma de un convenio entre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) y el Ministerio de Educación de la Nación para garantizar 90% de conectividad a todas las escuelas del país previo a que finalice este año. Sedoff comentó al respecto que “la conectividad es un derecho fundamental y sin lugar a dudas una herramienta crucial para mejorar el sistema educativo, de forma federal, y potenciar la economía del conocimiento de la provincia”.



En la reunión también se firmaron convenios bilaterales con transferencia de recursos para las provincias para la implementación de la Educación Secundaria Profesional. Se crearán 15 escuelas técnicas nuevas a partir de la primera licitación y 20 en la segunda. “Hay un trabajo muy importante del INET. Hoy hay 522 comisiones abiertas en todo el país de secundaria profesional”, dijo Perczyk.



Agregó que “vamos a invertir 22 mil millones de pesos este año para la Educación Técnica Profesional además de los 100 edificios que anunció el presidente y que son una inversión extra. La Educación Técnico Profesional es una de las claves para el desarrollo de la Argentina”. A mediados de marzo firmó con el mandatario provincial la carta de intención entre la provincia de Misiones y el Ministerio de Educación de la Nación, donde se detalló que Misiones recibirá cuatro nuevas escuelas técnicas en Campo Grande, Cerro Azul, Apóstoles y Posadas. Al respecto, Sedoff sostuvo que ”estas acciones federales son el camino de la inclusión, un camino de más recursos y mejor educación para todos los jóvenes”.



Además, se aprobaron los Lineamientos Estratégicos 2022-2027, por una Educación justa, democrática y de calidad. El acuerdo federal implica una planificación de las acciones a desarrollar en los 24 sistemas educativos para los próximos 5 años, a fin de recuperar la normalidad en el funcionamiento escolar con la inclusión de todas y todos los estudiantes y un objetivo común de alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país.