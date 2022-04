Refuerzo de Ingresos: más de un millón de personas esperan en fila virtual para la segunda etapa de inscripción

¿Qué es un CBU?



La Clave Bancaria Uniforme o Clave Bancaria Única (CBU) es un código que se utiliza en Argentina para identificar cuentas de banco. Con el CBU, las personas pueden recibir transferencias de dinero de organismos y de otras personas.¿Qué pasa si no tengo CBU para cobrar el bono?La única manera de recibir el bono es mediante una cuenta bancaria. No se entregará dinero en efectivo, por lo que quienes no dispongan de un número de CBU, deberán tramitarlo. "En Argentina todas las personas tienen derecho a una cuenta gratuita universal sin costos de apertura o mantenimiento", señalaron desde Anses.Cómo crear un CBU para cobrar el bonoLas opciones que recomienda Anses para generar un CBU y cobrar el bono de $18.000 son:Banco Nación (BNA): Te ofrece la Cuenta Gratuita Universal. Podés tramitarla desde tu teléfono móvil a través de la app BNA+ o en cualquiera de las sucursales del Banco Nación con tu DNI. La apertura de la cuenta incluye una tarjeta de débito.Banco Provincia (BAPRO): Te ofrece la posibilidad de abrir una Cuenta DNI. Solo tenés que bajarte la aplicación a tu teléfono móvil y seguir los pasos que te indica la página web del Banco Provincia. Recibí más información en este link

Podés conocer el resto de las entidades bancarias que ofrecen una cuenta de manera gratuita en este enlace ¿Se puede poner el CBU de Mercado Pago para cobrar el bono?No, no se puede. Tampoco de Ualá. Esto se debe a que ninguna billetera virtual posee un CBU, sino un CVU (Clave Virtual Uniforme). Cómo saber el CBU de mi Tarjeta AUHIngresá tu tarjeta de débito en un cajero automático y marcá tu clave habitual.Tocá la opción "Consultas"Seleccioná "Consulta CBU"El cajero imprimirá un ticket en donde te mostrará tu CBUEl mismo procedimiento se aplica para saber el CBU de la tarjeta Progresar.