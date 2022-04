Desbarataron una organización que contrabandeaba ganado desde Misiones a Brasil

De acuerdo a los datos, se estima que, a través de propiedades en la frontera entre los dos países, se traficaron cerca de 5.700 cabezas de ganado, con un valor comercial estimado en 14 millones de reales.



Con el apoyo de la Agencia de Defensa Agropecuaria de Paraná-ADAPAR, cerca de 50 policías federales realizan 11 órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal de Foz do Iguazú, en los municipios de Dionísio Cerqueira/SC y en Paraná ciudades de Barracão, Bom Jesus do Sul y Santo Antônio do Sudoeste.



Las investigaciones, extendidas por un período de 20 meses, involucran a cinco ganaderos que utilizaban campos de frontera para concretar este ilícito.



Además, este grupo creó un sistema en el que se simulaba la adquisición de ganado de otras regiones de Paraná, como si vinieran a sus propiedades y, con eso, podían emitir la Guía de Tránsito Animal (GTA) para el misma cantidad de animales que trajeron de Argentina.



Otra situación encontrada fue la simulación de partos, como ocurrió en una de las fincas, donde incluso el criador declaró que, en un período de tan solo 2 meses, nacieron 50 crías, pero ninguna era hembra, mientras que en los 4 años anteriores, a pesar de que el rodeo tenía aproximadamente un 50% de vacas, no se habían producido partos.