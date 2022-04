Copa Libertadores: con dos golazos, River le ganó 2 a 0 a Fortaleza de Brasil





Con goles de Enzo Fernández y Nicolás De La Cruz, el "Millonario" se impuso como local y es líder del Grupo F junto a Colo Colo de Chile.