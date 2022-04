Bono: la primera cuota de 9 mil pesos para trabajadores será abonada el 19 de mayo

La inscripción para el bono de $ 18.000 a trabajadores se extenderá hasta el 7 de mayo, y los más de 6,2 millones de jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos ($ 65.261,8) recibirán el refuerzo sin necesidad de inscribirse o hacer trámite alguno, mientras que aquellos que cobran por encima de ese valor recibirán un proporcional hasta llegar a los $77.260,8.



Para el caso de los trabajadores, el cronograma de pagos comenzará con los DNI terminados en 0 el jueves 19 de mayo y continuará los días hábiles corridos según terminación de documento, de modo que los documentos terminados en 1 cobrarán el viernes 20; los terminados en 2, el lunes 23; los terminados en 3, el martes 24; los terminados en 4, el jueves 26; los terminados en 5, el viernes 27; los terminados en 6, el lunes 30; los terminados en 7, el martes 31 de mayo; los terminados en 8, el miércoles 1 de junio; y los terminados en 9, el jueves 2 de junio.



El calendario para los jubilados y pensionados será distinto dependiendo del tipo de haber (jubilación por el sistema SIPA, Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva) y monto perciban.



Anses ya informó que el bono para pensiones no contributivas se abonará de a dos números de DNI por día, comenzando con los 0 y 1 el lunes 2 de mayo, mientras que los jubilados que cobren haberes de hasta $ 36.676 tendrá inicio el lunes 9 de mayo y avanzará a razón un número de documento por día hábil.



Cómo anotarse



Para comenzar con el proceso de inscripción al Refuerzo de Ingresos hay que ingresar hasta el 28 de abril a la web de Anses, hacer click en la solapa “Mi ANSES” y completas lo datos de CUIL y Clave de Seguridad Social.



En caso de no tener Clave o de haberla olvidado se puede crear una nueva en la opción “Creá tu Clave” del aplicativo Mi ANSES, donde se pedirá datos como el CUIL, el número de trámite de DNI y algunos datos personales para seguridad (para ver un video con el paso a paso ingresar en: t.ly/2IHw).

Después de haber ingresado hay que completar los datos de contacto y elegir la opción Refuerzo de Ingresos, donde se pide seguir los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).



Si el CUIL figurase como no acreditado será necesario acercarse a una de las 400 Unidades de Atención Integral (UDAI) en todo el país, sin turno.



La segunda etapa de la inscripción se extenderá entre el 28 de abril y el 5 de mayo, cuando deberán completar el último paso ingresando a través del mismo medio.



Durante ese período, la persona que quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada en la que asegure cumplir con los requisitos para acceder al bono y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU), que identifica la cuenta bancaria en la que se le acreditarán los $ 18.000, en dos cuotas de $ 9.000, en mayo y junio.



Aquellos que no cuenten con una caja de ahorro pueden abrir una en forma gratuita y en pocos minutos a través del celular en cualquier banco.



Algunas de las más difundidas son las del Banco Provincia (Cuenta DNI) o del Banco Nación (BNA+), aunque también hay opciones del sector privado igualmente válidas.



Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes para verificar que cumplan las distintas condicionalidades de acceso al bono, las personas podrán ingresar a mi ANSES a partir del 5 de mayo para saber si les corresponde el derecho, si bien el proceso de inscripción estará abierto incluso hasta el 7 de mayo.



Desde Anses recordaron que la inscripción al refuerzo está habilitada las 24 horas del día, todos los días de la semana y que estará abierta hasta el 7 de mayo.



En ese sentido, la gran afluencia de ingresos a la página hicieron que en los últimos días se registraron cortes intermitentes de servicio, por lo que pidieron a quienes quieren completar el procedimiento que intentaran más tarde en caso de que esto ocurriera.



“No es que la página se cae, como buscaron instalar algunos. Son cortes intermitentes en horarios picos, naturales a millones de ingresos al sistema en simultáneo. Los cortes no se producen por el ingreso a la web, sino al sistema. El finde permitió descomprimir un poco las horas picos”, explicaron desde Anses a Télam.



Por otra parte, también recordaron que el cobro del Refuerzo de Ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, la Prestación por Desempleo, el Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular, las becas Progresar, el programa Acompañar y con los planes alimentarios provinciales y municipales.



FUENTE: TÉLAM.