La EBY paraguaya cedió terreno para hacer cola sin entrar al puente





👉Lo confirmó el presidente de la Junta Municipal de Encarnación, Juan Lichi, quien viajó a Asunción con esa finalidad. Esperan reunirse con Herrera Ahuad para tramitar ante Nación el fin de las largas filas.

Encarnación ya no quiere más colas sobre las avenidas de acceso a la cabecera del puente internacional San Roque González de Santa Cruza que la une con la capital misionera. La violencia y la tensión de quienes pasan horas esperando, se sumaron a la complicación que generan a los comercios para poder trabajar con normalidad teniendo en el frente la interminable fila de autos.

Por esta razón, el presidente de la Junta Municipal de Encarnación, Juan Lichi, viajó a Asunción para solicitar a la Entidad Binacional Yacyretá (margen paraguaya), la cesión de cinco a siete hectáreas aledañas al centro de frontera itapuense. Allí, se pretende acondicionar las tierras para una “playa de estacionamiento” de vehículos que esperan ingresar a la Argentina, sin molestar en las avenidas.

El propio concejal encarnaceno confirmó a





que la EBY aprobó la cesión y pronto comenzarán las obras.

“Estuve en Asunción buscando una solución con un predio cercano al área primaria del puente y disponer de ese lugar propiedad de la EBY que tiene entre cinco y siete hectáreas, cabría una cantidad importante de vehículos. De esta manera no estaríamos formando una cola de tres a cuatro kilómetros como se está formando hoy en día”, explicó Lichi.

Sin embargo, aseveró que “lo ideal sería darle agilidad al papeleo, a los trámites del lado de Posadas y del nuestro también trabajando en conjunto”.

Consultado si está previsto que se pueda utilizar a mediano plazo, el titular de la Junta Municipal indicó que “nos dieron el okey de la EBY pero hay obras viales que hacer antes de habilitarlo, para poder llegar hasta ese predio. La semana que viene arrancamos con eso. Esperamos que en uno a dos meses esté funcionando”.

“Del lado argentino tienen la costanera y la cola no molesta a frentistas o a comercios. Sin embargo, de este lado, la cola de 3 kilómetros pasa por enfrente de viviendas, de negocios y realmente incomoda a la ciudadanía. Lo urgente, es ya mismo habilitar ese predio de manera que no moleste si se genera la cola para ningún frentista”, sostuvo.

Buscando unificar trabajos

El edil encarnaceno confirmó también que buscan unificar postura con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el intendente posadeño Leonardo Stelatto, para solicitar a ambas naciones que se tomen medidas que pongan fin a las largas esperas.

“Estamos buscando una solución a esta problemática y la posibilidad de que nuestros pares de Misiones se unan. Si Vialidad dice que no se puede tener un peso estático sobre el puente, hay que buscar la forma que se agilice el paso. Hablamos con la gente de Migraciones de Paraguay y aseguran que cada trámite de este lado tarda un minuto 30 segundo por vehículos y que el problema es allá (por Posadas). La realidad es que existe un problema y hay que darle una solución”, explicó.

Lichi dijo que tienen un cálculo estimado en 10 a 12 minutos por vehículo como el tiempo que se tarda en hacer el ingreso del lado argentino. “Hasta el número de teléfono te piden y no entendemos por qué”, se quejó.

¿Intencionalidad?

Lichi fue preguntado si ven intencionalidad en la demora de Argentina para dar ingreso por el puente por la demanda de combustibles argentinos que hay por parte de paraguayos, dijo que “se habla mucho de eso porque aumentó el precio del combustible en Encarnación y, tal vez, se quiere desalentar a los encarnacenos a ir a Argentina”.

“Anteriormente eran los argentinos los que venían a Encarnación y ahora somos nosotros los que vamos a Posadas. Somos ciudades hermanas que no sabemos si luego volverá a ser así según ocurra con la economía”, indicó.

Siguen problemas en Puerto Iguazú



Dirigentes de taxistas, remiseros y transportistas mantuvieron ayer una nueva reunión con funcionarios de Migraciones y de Fronteras de la Nación en Puerto Iguazú, para pedir la agilización del cruce en el puente Tancredo Neves para este grupo de trabajadores.

Pero otro grave problema sigue siendo la falta de combustible. Ríos dijo en

que aún con el carril exclusivo que habilitó el intendente Filippa en las estaciones, “nos encontramos que no tenemos combustible ni a la mañana ni a la tarde. Hay estaciones que tienen pero no habilitaron carril especial para nosotros. Trabajé de 17 a 23 y me encontré con que no había combustible y me tuve que ir a Puerto Libertad a cargar bien temprano”.

Recordó que Brasil volvió a subir el precio del producto “quedó a casi 7 reales el litro o 270 pesos para la súper de ellos. La diferencia hace que haya más revendedores y vehículos. Los revendedores vienen a cargar varias veces al día. Perdimos la batalla contra la venta ilegal y rogamos que aparezca algún iluminado que solucione esto y permita a los trabajadores locales poder cargar un poco de combustible”.

Ver aqui enlace

FUENTE NOTA PRIMERA EDICION