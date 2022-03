Inauguraron un Innovation Learning Space en el Instituto Madre de la Misericordia de Posadas

En cuanto al Innovation Learning Space (ILS) en el Instituto Madre de la Misericordia cuenta con un amplio equipamiento que incluye: tablets, impresoras 3D, TV con pantalla táctil, netbooks y notebooks, carro de guardado, PC all in one, box de realidad virtual (VR), teléfonos celulares para VR, micrófono, equipo de audio, reloj de pared con cronómetro. Además, tiene un sector de lectura, sillas plegables, puf, mesas movibles, plataforma (tipo escenario TEDx), kit de electrónica y robótica, kit de ciencia, tablero para herramientas y un amplio espacio para generar instancias de motivación, innovación e investigación. Está equipado con herramientas y elementos afines para proyectar el abordaje de nuevos métodos y estrategias innovadoras, todo ello con un enfoque a fin a la Ley de Educación Disruptiva (VI nº 212) sancionada en 2018.En lo referente a los objetivos generales, el ILS busca desarrollar en el estudiante aptitudes personales de autoconocimiento, gestión de emociones, habilidades sociales, fomentando la inspiración por medio de elementos que lo impulsen a ser proactivos en la construcción de los aprendizajes y desarrollo de proyectos. Algo que es posible bajo el sistema de educación formal se busca integrar las técnicas de aprendizaje DIY (Do It Yourself).