Viral | Una pareja en el helipuerto de un edificio abandonado de Posadas generó un debate en Twitter: “¿Qué estaban haciendo?”

Una pareja en el helipuerto de un edificio abandonado de Posadas generó un debate en Twitter: “¿Qué estaban haciendo?”





👉Una usuaria de la red social Twitter compartió dos fotografías en las que se observa lo que parecen ser dos personas en el helipuerto de la Torre Marconi, un conocido edificio abandonado de Posadas. Aseguró que era una pareja “muy apasionada” y remató la publicación con un “¿qué estaban haciendo?”.



La Torre Marconi está en la esquina de la calle Ayacucho y la avenida Mitre y se encuentra abandonada ya hace varios años. Su diseño y el helipuerto, sumado a su abandono, generan un halo de misterio para quienes la ven.



Esa intriga ahora se vio potenciada ya que unas personas cumplieron el sueño de muchos, según comentan en Twitter, al subirse a la parte más alta del edificio durante la noche. Esos mismos usuarios insinuaron que la pareja fotografiada tenía una actitud “apasionada”.



No obstante, en las imágenes compartidas no se llega a distinguir actividad alguna. Por las condiciones del tiempo que se reflejan en las fotografías, se puede intuir que fueron tomadas la noche del 4 de febrero.



La Torre Marconi, como se conoce a dicho edificio, se encuentra abandonada hace años. Los dueños habían manifestado que buscaban transformar al lugar en un estacionamiento, sin embargo, hasta la fecha no hubo novedades de dicha transformación y el lugar permanece abandonado.