“El empleado municipal ya no es pobre, es indigente”

Los empleados municipales de Puerto Libertad se mantienen en estado de alerta, decisión ratificada ayer en una nueva asamblea donde vienen tratando los reclamos por un incremento salarial urgente.El enojo es mucho. Desde hace semanas vienen solicitando una reunión con el intendente Fernando Ferreira, pero este no los convocó, simplemente manifestó su preocupación a través de una nota. “Esto no da para más”, indicó Hugo Rojas, empleado municipal e integrante de la Comisión Directiva de ATE Misiones.En dialogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones , mencionó que “estamos mal, desde hace muchos años y la pandemia nos atravesó a todos, pero más que nada, en un pueblo tan chico como Puerto Libertad hizo estragos. Nuestros sueldos quedaron ahí, debajo de la línea de la pobreza, creo que somos indigentes”.Los municipales exigen una respuesta de manera urgente. “No hay un debate en torno a lo que solicitamos, queremos una recomposición salarial”, explicó Rojas.Desde ATE Misiones explicaron que la situación de los trabajadores de los municipios “es muy grave, algunos salarios se pagan como becas que no superan los 4 mil pesos”, advierten.“Venimos arrastrando sueldos bajísimos y no podemos más, no es posible ya vivir con estos ingresos y le planteamos en el petitorio que el trabajador del estado municipal ya no es pobre sino Indigente”, destacó Hugo Rojas.Precarización laboralAdemás de la problemática salarial, los trabajadores denuncian el altísimo porcentaje de empleados que están hoy precarizados. “El municipio cuenta con un plantel de personal de planta permanente de 57, más de 300 contratados por la nueva Administración y más de 400 becas. Los becados cobran de $4000 a $7000, tenemos súper trabajadores dentro del municipio”, remarcó el administrativo.Rojas apuntó que el reclamo que no se debe a la cantidad de trabajadores que tiene el municipio sino que “estamos en desacuerdo en que exista la precarización laboral y que comienza con esta violencia de los sueldos. Si somos mucha gente no va a haber mucho para repartir”, dijo.Seguidamente, explicó que “estamos hablando de coparticipaciones altas, un presupuesto elevado y que se crean puestos de trabajo en el Parque Acuático o en el Ecoparque. Se volvió un poco tozudo nuestro intendente y hace muchos años que nos decide los aumentos”.“La situación llegó a que la familia no puede vivir con $35.000”, alertó.Por último, contó a la radio de PRIMERA EDICIÓN que “la semana que viene vamos a insistir en agotar todas las posibilidades administrativas para hablar de vuelta con él para contarle toda esta problemática, pero me parece que se agotaron las instancias de solicitarle que nos atienda y nos de respuestas”.