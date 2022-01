QUÉ PUEDO VER “La casa de papel”: Netflix lanzó el primer teaser del remake coreano y presentó a la nueva banda

QUÉ PUEDO VER

La Resistencia aún vive después del final. Netflix compartió el primer vistazo a La casa de papel: Corea , el remake asiático de la serie española que obtuvo gran éxito desde su llegada a la plataforma, y anunció el listado de actores que serán los sucesores de las estrellas originales que dieron vida a la banda liderada por El Profesor. ¿Quién es quién en esta nueva versión de la historia del atraco más grande?En el adelanto compartido este 18 de enero, se puede apreciar a la contraparte surcoreana del personaje de Álvaro Morte maquinando su brillante plan y, de pronto, se encuentra frente a él con seis máscaras distintas, entre ellas, la recordada careta de Salvador Dalí. Finalmente, escoge una, aunque no se aprecia exactamente de cuál se trata. Por otro lado, vemos a Woo Jin, el personaje basado en la inspectora Raquel Murillo, ir detrás de los ladrones.Los nuevos rostros de "La Resistencia" no se ocultarán bajo la máscara de Dalí. (Netflix)Park Hae-Soo (El juego del calamar) es Berlin, Kim Yunjin (Lost) es Woo Jin, Jun Jong-Seo (Burning) es Tokyo, Yoo (Oldboy) Ji-tae es El Profesor, Lee Won-Jong es Moscú, Kim Ji-Hun es Denver, Jang Yoon-Ju es Nairobi, Lee Hyun-Woo es Rio, Kim Ji-Hoon es Helsinki y Lee Kyu-Ho es Oslo. La primera temporada de 12 episodios está escrita por Ryu Yong-jae y dirigida por el cineasta Kim Hong-Sun.Cabe destacar que, como había anunciado antes Hae-Soo, los nuevos rostros de La Resistencia no se ocultarán bajo la máscara de Dalí. El actor confirmó que utilizarían un símbolo distinto para diferenciarse de la producción original y que se sienta más propia a la cultura de Corea del Sur. Este no será el único cambio que se verá en la adaptación coreana, puesto que, al ser una sociedad completamente distinta a la de España, serán necesarias algunas modificaciones, aunque sin perder la esencia del mismo programa.“Disfrazados bajo las sombras de una máscara, un equipo de forajidos se une bajo el liderazgo de un cerebro criminal conocido solo como El Profesor para llevar a cabo el mayor atraco que Corea haya visto jamás. Confía en el profesor. Elige el nombre de tu ciudad. Ponte tu máscara. Es la hora”, se lee en la descripción del video publicado por Netflix.Estos son los nuevos actores que formarán parte de la banda en la versión surcoreana. (Netflix)La casa de papel: Corea aún no cuenta con una fecha de estreno oficial, pero llegará en algún momento de este año al catálogo original del servicio streaming. Frente al histórico logro que obtuvo la historia creada por Álex Pina, la compañía optó por trabajar un remake en Corea del Sur, país que actualmente viene exportando diversos proyectos para el cine y la TV con gran recibimiento a nivel global. Por lo tanto, se trata de uno de los títulos más esperados de este 2022.