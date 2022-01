Por falta de agua, crece la bronca en distintos puntos de Posadas





En Posadas, la escasez del vital líquido está generando malestares generalizados. Los usuarios demandan que la situación va de días hasta un mes. Convocaron a una manifestación frente a SAMSA.















El malestar entre los vecinos de diversos sectores de la ciudad capital se hace sentir. Las quejas se acrecientan y denuncian falta de agua, mal servicio e indiferencia ante los reclamos. En algunos casos, el suministro no llega a los barrios hace más de cinco días y sostienen que este inconveniente se da desde el mes de diciembre y se incrementaron los cortes con la ola de calor de enero.



Una de las convocatorias para hoy es del barrio Bel√©n, frente al Hospital Pedro Bali√Īa, a la vera de la ruta nacional 12, en Posadas. “Hace 10 d√≠as que no tenemos agua y hace m√°s de 5 meses que venimos con mal estado del servicio. Nadie hace nada”, reclam√≥ Mirta Nolazco, presidenta de la Comisi√≥n Vecinal.



Adem√°s, solicit√≥ que alguien se haga cargo de la situaci√≥n del barrio. “Que pidan a SAMSA que nos arreglen todos los ca√Īos desde el barrio Bel√©n hasta la avenida 200 y tambi√©n hasta la 192. No podemos vivir de esta manera. Si tenemos que pagar, lo hacemos, pero es imposible vivir as√≠”, remarc√≥.



Como en otras zonas, les acercaban agua en camiones cisternas, provocando discusiones entre los vecinos, “porque no alcanza para todos”, cont√≥ la vecina a PRIMERA EDICI√ďN.









Manifestaciones



ūüĎČ Durante el fin de semana, vecinos de los aglomerados habitacionales Giovinazzo e Itaemb√© Guaz√ļ realizaron cortes en sus respectivos barrios para reclamar por la falta de agua.



En el primer barrio, la manifestación se realizó en la calle 210, donde se convocaron los vecinos y el presidente del barrio en mención, Luis Alberto Ortiz, aseguró que las medidas se debían a la falta de respuestas ante sus demandas por el mal servicio.



En tanto, en Itaemb√© Guaz√ļ, el s√°bado por la noche, los vecinos cortaron media calzada de la ruta nacional 12 en reclamo al suministro de agua potable, y solicitar adem√°s mayor seguridad y alumbrado p√ļblico para los barrios que componen el complejo habitacional.









En sus declaraciones sosten√≠an que la situaci√≥n es desesperante y demostraban su malestar por la falta de inversi√≥n para prever situaciones como las actuales. “Ya el a√Īo pasado padecimos los cortes del servicio todo el verano, la empresa sab√≠a que ten√≠a que realizar obras para atender a no solamente a los nuevos usuarios sino tambi√©n a los que vendr√≠an. Evidentemente nada se tuvo en cuenta, pues ahora son tres d√≠as sin agua”, volvieron a confirmar los afectados.



Adem√°s, desde el mismo sector de la ciudad convocaban para este lunes a reunirse frente a SAMSA para continuar con las medidas de reclamo.



Asimismo, hoy por la ma√Īana los vecinos de San Isidro, formalizar√≠an una denuncia en la Comisar√≠a 15¬™, Unidad Regional X, por la irregularidad en la prestaci√≥n de servicios de las empresas EMSA y SAMSA. Seg√ļn inform√≥ la presidenta del foro vecinal, Marta P√©rez, la gesti√≥n ser√≠a presenciada y apoyada por la Defensor√≠a del Pueblo.







Qué dice SAMSA



A trav√©s de un comunicado, la empresa prestataria del servicio de agua potable en la ciudad inform√≥ que “se realizaron trabajos t√©cnicos en el acueducto de avenida Cabo de Hornos, motivo por el cual fue imprescindible detener el bombeo de agua potable en la zona de barrio A-4, Cocomarola, San Isidro, Itaemb√© Min√≠, barrios aleda√Īos e Itaemb√© Guaz√ļ”.





Tambi√©n anunciaron que mientras se ejecutaban los trabajos, “SAMSA, en coordinaci√≥n con el EPRAC, abastecer√° de agua potable a los sectores mencionados mediante camiones cisternas”.

En el mismo informe, solicitaron a los usuarios “hacer un uso exclusivo del agua potable para consumo e higiene personal, evitando riego, lavado de veh√≠culos y llenado de piletas, colaborando de esta forma a lograr la normalizaci√≥n del servicio en la zona sur lo antes posible”.

