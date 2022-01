Policía de Misiones reanimó a un niño que se descompensó en la provincia de Santa Fe



❤ El angustioso momento que vivió la madre de un niño de 2 años que aparentemente se encontraba sin signos vitales, afortunadamente fue paliado por el Cabo Primero Miguel Ángel Fernández, quien presta servicio en la Comisaría de la Mujer de Fátima, dependiente de la Unidad Regional X.







👉El día 20 del corriente mes, el personal policial se encontraba de vacaciones junto a su familia en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la casa de un familiar, cuando aproximadamente a las 22:30hs, escuchó un pedido de auxilio desde la calle por parte de una señora, por lo cual inmediatamente el efectivo salió del domicilio, y se encontró con la situación, una madre desesperada, con su hijo en brazos desvanecido. Sin dudar, lo trasladó en su vehículo particular hacia la Sub Comisaría 4ta de la localidad de Sanford.





👀 En ese momento, se encontró con la Oficial María José Gorosito, numeraria de la Sub Comisaría, quien recibió al pequeño en sus brazos, lo recostó sobre el escritorio de dicha dependencia y en un trabajo en conjunto, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego de varios minutos, el niño comenzó a respirar y a estabilizarse, por lo que rápidamente lo trasladaron en un móvil policial de dicha dependencia, hacia el hospital "San Carlos" de la ciudad de Casilda, donde el niño fue asistido por el personal de salud quienes lo estabilizaron definitivamente.









El niño ingresó al nosocomio con diagnóstico de convulsión febril, donde permaneció internado durante 48 horas en observación y después fue dado de alta.





La madre del niño manifestó su agradecimiento por el rápido accionar de los efectivos policiales.