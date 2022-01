Alberto Fernández lanzó la campaña de vacunación para el sector educativo: "Queremos que todos vuelvan al colegio"





👉 El Presidente participó del lanzamiento de la campaña que busca garantizar la presencialidad plena y segura en las escuelas. "Sin educación no hay futuro, sin conocimiento no hay riqueza", expresó.





























El presidente Alberto Fernández participó del lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19 para garantizar presencialidad plena y segura en las escuelas, de cara al ciclo lectivo 2022. "Queremos que todos vuelvan al colegio", apuntó el mandatario desde el Microestadio Municipal Diego Armando Maradona.





"No creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o están reclutados como soldados para el narcotráfico. Creemos que son chicos que están esperando una mano que los auxilie y haga retomar el rumbo de la educación", aseguró Fernández, en relación a los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.



El Presidente sostuvo que "para que una sociedad se desarrolle, la educación, el conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología son centrales" y sentenció: "Sin educación no hay futuro, sin conocimiento no hay riqueza".



En el acto, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el intendente local, Lucas Ghi, el Jefe de Estado revisó las prioridades para 2022 y aseguró que el principal objetivo será la "escolaridad y presencialidad" para los jóvenes. Además, llamó a reforzar la vacunación: "Responsabilidad individual y solidaridad son las dos causas por las que hay que vacunarse".



El objetivo de Gobierno es que la mayor cantidad de niños y adolescentes de todo el país lleguen a marzo con el esquema de vacunación completo. La campaña también contemplará a docentes y no docentes de los establecimientos educativos.



Según los últimos datos del Monitor Público de Vacunación, a cargo del Ministerio de Salud, ya se aplicaron 7.947.875 dosis a niños de 3 a 11 años (523.827 a menores con factores de riesgo y 7.424.048 a menores sin factores de riesgo) y 6.555.846 a adolescentes de 11 a 17 años (1.102.969 a jóvenes con factores de riesgo y 5.452.877 a jóvenes sin factores de riesgo).

Lanzamiento de las Becas Progresar



En horas de la mañana, Fernández visitó el Polideportivo Gorky Grana, ubicado a metros del microestadio, donde funciona un Punto Progresar. Junto al ministro de Educación, lanzaron las Becas Progresar para los chicos y chicas que cursan los dos últimos años del secundario.



"Hemos lanzado este plan que lo ampliamos a los chicos que están terminando los dos últimos años de su carrera secundaria. Ya se han inscripto 400.000 y esperamos que lo hagan más de 1 millón. Queremos facilitarle la vida a esos jóvenes en un tiempo donde la han pasado mal", precisó el Presidente.



Los Puntos Progresar son espacios que surgen de la coordinación entre el Ministerio de Educación de la Nación y 91 municipios de todo el país, que buscan garantizar el acceso a la información, la inscripción y el acompañamiento a ese programa de becas para los y las jóvenes de cada uno de esos distritos.