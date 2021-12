Se vienen días de altas temperaturas en Misiones, con térmica de hasta 40°C

👉Según Pronóstico Misiones, se acerca un período de días con altas temperaturas y muy elevadas en sensación térmica debido a la alta humedad que puede aumentar el riesgo de golpes de calor.



Para los días que comprenden el periodo (jueves 16 al domingo 19 de diciembre), Misiones estará bajo una masa de aire muy humedad y cálida, elevando las temperaturas máximas sobre los 36ºC Y 38ºC, con una sensación térmica muy superior a los 40ºC en las grandes ciudades de la provincia.



Este periodo de altas temperaturas, no se toma como “Ola de calor”, ya que las temperaturas máximas estarán desiguales, y no cumplen con ciertos parámetros meteorológicos.



Recomendaciones para evitar golpes de calor



1)Antes de salir de casa aplicar protectores solares (FPS 50) sobre la piel limpia y seca y en cantidad suficiente, y renovar la aplicación cada 2 horas y después de cada baño.



2) Use ropa adecuada: elija la liviana, de color claro y holgado.



3) A los niños y ancianos que permanezcan en ambientes cerrados y frescos: se aconseja quedarse en lugares con aire acondicionado tanto como sea posible.



4) Hidratarse bien, he hidratar a los animales domésticos.