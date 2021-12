Por falta de Señalizacion Se “comió” el lomo de burro, chocó una palmera y volcó

Se “comió” el lomo de burro, chocó una palmera y volcó

Un nuevo siniestro vial se registró este jueves en el Acceso Oeste de Posadas por aparente exceso de velocidad.













La polémica sobre la reciente instalación de lomos de burro en distintos puntos del Acceso Oeste de Posadas sumó este jueves por la tarde un nuevo capítulo, después de que otro automovilista no frenó ante la presencia de uno de esos reductores de velocidad y terminó volcando en cercanías de la rotonda del aeropuerto capitalino.





Cabe recordar que la máxima permitida en esa avenida es de 60 kilómetros por hora.



Al parecer, el conductor del Ford Ka que protagonizó el incidente vial no se percató ni de las señales que indicaban la presencia del “lomo” ni del reductor mismo, por lo que no redujo suficientemente la velocidad y, producto del impulso que llevaba, el vehículo salió despedido, chocó una de las palmeras plantadas en el bulevar de la avenida Ulises López (la cual arrancó de cuajo) y terminó de nuevo sobre el asfalto en posición invertida.



Por el momento la Policía no informó sobre la cantidad de ocupantes que ocupaban el rodado al momento del hecho ni sobre su estado de salud, aunque aparentemente nadie habría sufrido lesiones de gravedad.