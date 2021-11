Pagos de Anses: quiénes cobran hoy viernes









La Anses anunció los pagos para la jornada de este viernes. Diciembre llegará con aumentos y ya está el cronograma del aguinaldo.



La ANSES, el organismo, a cargo de la licenciada Fernanda Raverta, informó que hoy se abonan jubilaciones, pensiones y Prestación por Desempleo.



Además, ya está definido el último aumento del año, como también el cronograma de pago del aguinaldo.



Jubilaciones y pensiones















Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 8 y 9 cuyos haberes SUPEREN la suma de 29.135 pesos.







Prestación por Desempleo



























Hoy perciben la Prestación por Desempleo las personas con documentos concluidos en 6 y 7.



Tarjeta Alimentar



Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar seguirán cobrando como el mes pasado, es decir, se les otorgará el crédito en el mismo momento que se le abone el beneficio que percibe.



Aumento y aguinaldo



El aguinaldo se depositará en forma automática junto al haber de diciembre que ya tendrá el aumento del 12.11 por ciento por la nueva Ley de movilidad previsional.



Cuánto cobrarán los de la mínima



En diciembre de 2021 cobrará 43.592 pesos, mientras que una persona con ingresos equivalentes a dos haberes mínimos recibirá $87.185.



Con el aumento del 12,11 por ciento que regirá a partir del próximo mes las jubilaciones alcanzan un incremento anual del 52,7 por ciento. Con este aumento las prestaciones de la Seguridad Social logran un incremento anual por encima de la inflación.



Las pensiones no contributivas comenzarán a cobrar según terminación de DNI desde el primer día del mes, las jubilaciones con haberes que no superen 32.664 pesos lo harán el 7 de diciembre, y las que superen este haber comenzarán a percibirlo desde el 17.



Así se pagará el aguinaldo



Calendario de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para la emisión correspondiente al mes de Diciembre de 2021 que incluye la segunda cuota del haber anual complementario, cuya fecha de inicio de pago quedará fijada conforme se indica a continuación:



I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:

GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 6 de diciembre de 2021.



II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 32.664,00):

GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 7 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 10 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 13 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 14 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 15 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 15 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 16 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 16 de diciembre de 2021.



III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 32.664,00):

GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 17 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 20 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 21 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 22 de diciembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 23 de diciembre de 2021.







Determínase el día 10 de Enero de 2022, como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional, y Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas.