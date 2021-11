Dos comunidades mbya en lucha: desde el viernes no dejan ingresar a docentes

-Caciques denunciaron a la directora ante el CGE por faltarles el respeto, amenazas e incitar a la comunidad a cambiar sus autoridades.







Los caciques de las comunidades Ha aguy y Porá 1 impiden desde el viernes pasado el ingreso de los docentes del aula satélite del BOP 117, que funciona dentro de esas comunidades, en reclamo del alejamiento de su directora, Marcela Molina.Por ello, desde hace tres días no hay clases en este aula satélite que funciona desde hace casi dos años y donde cursan el nivel secundario más de 40 jóvenes de ambas aldeas mbya.

El jueves, un día antes de impedir el ingreso del personal docente a sus tierras, ambos caciques se reunieron con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza. En esa oportunidad, según precisó Galarza a PRIMERA EDICIÓN, con la ayuda de un traductor los caciques explicaron que ya no querían que la actual directora siguiera en ese cargo.Además, entregaron una nota donde acusaron a la docente de “falta de respeto hacia las autoridades de la comunidad”, “incitar a que cambien caciques y promoviendo problemas entre las familias”, “amenazas contantes a la gente de la comunidad de llevarse a la escuela a otro lado si no hacen lo que ella quiere”, “faltas de respeto hacia los profesores del BOP observado por integrante de la comunidad”.Denunciaron además que no cumple su horario como directora del BOP 117 porque también trabaja en la Municipalidad de Andresito.

“Hay un profundo malestar”Según indicó Galarza, “me hablaron de autoritarismo de parte de la directora pero, pese a mi insistencia, no me dieron mayores precisiones. El documento que me presentaron era muy duro, es evidente que hay mucho malestar con la directora. Ellos me pidieron que le saque su cargo y horas, pero les expliqué que no es posible hacer eso con la legislación docente a menos de tener una causa fehaciente”.En tanto, indicó que el lunes se reunió con el supervisor y le pidió que mediara en el conflicto. Este miércoles a la mañana, según confirmó el intendente de Andresito, Bruno Beck, tiene previsto ir a las comunidades junto al supervisor escolar para reunirse con los caciques y la directora cuestionada por los guaraníes. Beck ya se reunió con los caciques el sábado pasado.Otras razones del conflictoSegún fuentes consultadas por el Diario, el conflicto no sólo es entre las autoridades de ambas comunidades y la directora, sino que también los docentes están echando leña al fuego contra Molina porque ésta presentó un proyecto para que el aula satélite pase a depender de una fundación y ya no del CGE. De lograrse esto, los educadores perderían los beneficios docentes contemplados en el sistema público de educación y pasarían al régimen privado donde es más fácil echarlos.

El carácter fuerte de la directora es un rasgo que admiten todos los consultados, pero también su capacidad de gestión para conseguir beneficios para las comunidades mbya guaraníes.De hecho, acaba de lograr la aprobación del primer Espacio de Primera Infancia (EPI) en las comunidades. En la actualidad gestiona la construcción de un puente peatonal sobre el arroyo que separa ambas comunidades.