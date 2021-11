Cayeron dos jóvenes sospechados de robar casi 10 motocicletas en las últimas semanas

El sospechoso fue identificado como Mario "Kite" P. quien al ser localizado se dio a la fuga a pie e intentó esconderse en una zona de malezas del barrio Latinoamérica, pero no pudo lograrlo y acabó detenido.













Dos jóvenes acusados de hurtar al menos cinco motocicletas en las últimas semanas fueron detenidos tras procedimientos realizados por la Policía en las últimas horas.





El último procedimiento fue realizado ayer a la tarde, en cercanías de la colectora de la ex ruta provincial 213 y la calle Chacho Peñaloza.





En ese lugar, las pesquisas de la División Investigaciones de la Unidad Regional I de la Policía ubicó a Matías Agustín D. A., sobre quien pesaba un pedido de detención ordenado por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas en el marco de una causa por hurto de motocicleta.





El implicado fue arrestado en plena vía público y desde allí alojado en una cede policial donde deberá enfrentar no sólo una, sino varias causas por hurto de motocicletas que se tramitan en los Juzgados Seis y Tres de la capital provincial.





Lo que las fuentes consultadas señalaron que esté implicado no actuaba sólo, sino que contaba con un cómplice con el cual -se sospecha- hurtaron cerca de 10 motocicletas entre octubre y noviembre.





Y ese otro cómplice ya también está detenido, ya que fue atrapado durante un procedimiento realizado el jueves 11 de noviembre en el barrio San Lucas.





El sospechoso fue identificado como Mario "Kite" P. quien al ser localizado se dio a la fuga a pie e intentó esconderse en una zona de malezas del barrio Latinoamérica, pero no pudo lograrlo y acabó detenido.





Al igual que su presunto compañero de hurtos, quedó detenido y deberá enfrentar varias causas que tramitan en al menos dos juzgados posadeños.