Fútbol: desde la 20:15, River intentará defender la punta del torneo frente a San Lorenzo











Con la obligación de ganar para seguir en lo más alto, River se verá las caras con San Lorenzo este domingo, a partir de las 20.15, por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol.



El Millonario llega a este partido con cinco victorias en hilera y el ánimo por las nubes. Los 33 puntos cosechados lo ubican en la cima del torneo, aunque Marcelo Gallardo sabe que no hay tiempo para relajarse porque muy cerca lo sigue Talleres con 32. Respecto al equipo que venció a Banfield en el Sur, el Muñeco realizará modificaciones en todas sus líneas: desde el arco hasta el ataque.



En total serían seis cambios, pero no se descarta que sean siete. De esta manera, Franco Armani, Robert Rojas y Julián Álvarez, quienes volvieron de sus respectivas selecciones, ingresarán por Enrique Bologna, Felipe Peña Biafore y Federico Girotti. También hay chances de que Nicolás De la Cruz, otro convocado en las Eliminatorias, se meta por Enzo Fernández. Asimismo, Alex Vigo, Héctor David Martínez y Enzo Pérez, los dos últimos recuperados de sus lesiones, reemplazarán al desgarrado Fabrizio Angileri, Javier Pinola y Bruno Zuculini.



Por su parte, el Ciclón atraviesa una realidad diferente: viene de perder como local ante Colón, no logra hacer pie en el campeonato y se ubica en el puesto 19 con apenas 17 unidades. Para esta visita a Núñez, Paolo Montero, quien parece tener los días contados en el banco, hará dos variantes: la vuelta de Andrés Herrera por el lesionado Alejandro Donatti y Alexis Sabella por Néstor Ortigoza, quien arrastra molestias en su gemelo derecho.



Probables formaciones



River: Franco Armani; Alex Vigo, Robert Rojas o Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz o Enzo Fernández; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi, Francisco Flores, Cristian Zapata, Nicolás Fernández Mercau; Alexis Sabella o Néstor Ortigoza, Siro Rosané, Nahuel Barrios; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.



(Fuente: TyC Sports)