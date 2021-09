Liga Profesional | así continuará la fecha 13 este sábado con River como el gran protagonista de la jornada

El tiburón de Mar del Plata recibe al Lobo de La PlataAldosivi vs Gimnasia.El primer partido del sábado de la fecha 13 de la Liga Profesional se realizará en la ciudad de Mar del Plata a las 13:30 entre Aldosivi y Gimnasia. El conjunto local buscará revertir su presente ya que suma cinco derrotas consecutivas. Su última victoria fue el 20 de agosto ante Colón por 3 a 0. El conjunto dirigido por Fernando Gago se encuentra en la posición número 21 con 13 unidades.Por otra parte, Gimnasia de La Plata viene de ganarle por la mínima a Unión y suma dos encuentros sin perder. Por tal motivo, en Mar del Plata intentará rescatar algún punto y escalar en la tabla de posiciones.Lanús visitará a Arsenal con el objetivo de quedar primeroArsenal vs Lanús.A las 15:45, Arsenal se medirá ante Lanús. El equipo de Sarandí es el peor del torneo ya que está último apenas con 8 puntos. Además, si llega a perder ante Lanús, llevaría diez partidos sin poder ganar. En cuanto al visitante, el Granate tras caer de local por 2 a 1 ante Newell´s, perdió la punta que compartía con Talleres y quedó cuarto con 23 puntos justamente a tres de los cordobeses. Por ende, irá por los tres puntos con el objetivo de alcanzar la punta.Talleres y la oportunidad de continuar como único líder del torneoTalleres, el único líder de la Liga Profesional.En simultáneo, en la provincia de Córdoba, Talleres recibirá a Rosario Central con el único fin de seguir siendo el único puntero del torneo. La T es uno de los mejores equipos de la liga ya que tiene muy buen fútbol y hace nueve partidos que no pierde tras obtener siete victorias y dos empates.Rosario Central por su parte, venció a San Lorenzo por 1 a 0 en su último encuentro y suma dos victorias al hilo. Más allá de sus últimos dos triunfos, Los Canallas en todo el torneo sumaron 16 puntos y se encuentran en la posición número once.El Taladro chocará con el Decano de TucumánBanfield vs Atlético Tucumán.A las 18:00, Banfield se medirá ante Atlético Tucumán. El Taladro es otro de los equipos que no encuentra el rumbo en la Liga Profesional ya que está anteúltimo con 10 unidades. Asimismo, hace nueve partidos que no logra conseguir una victoria. En cuanto a los tucumanos, el Decano viene de perder ante Boca por 2 a 1 y suma tres encuentros sin ganar. En la tabla de posiciones, está ubicado en la posición número quince con 15 unidades.River irá por la punta en Santiago del EsteroCentral Córdoba vs River Plate.El último partido de la jornada del sábado será a las 20:15 cunado River Plate visite a Central Córdoba de Santiago del Estero. El Millonario buscará sumar de a tres de visitante y colocarse como único líder del torneo. Para ello, no solo deberá ganar sino que también tendrá que esperar a que Talleres no gane.En cuanto a los santiagueños, el equipo se ubica antepenúltimo con 11 unidades. Central Córdoba hasta el momento nunca logró ganarle y ni hacerle un gol a River ya que en los dos encuentros que se enfrentaron el Millonario ganó: 1 a 0 en el torneo Nacional 1967 y 2 a 0 en la Superliga 2019/20.Fixture, días, horarios y televisación de los partidos de la fecha 13 de la Liga ProfesionalViernes 24 de septiembre19:00 Sarmiento vs Vélez Sarfield (Fox Sports)21:15 Estudiantes vs Platense (TNT Sports)Sábado 25 de septiembre13:30 Aldosivi vs Gimnasia de La Plata (TNT Sports)15:45 Arsenal vs Lanús (TNT Sports)15:45 Talleres de Córdoba vs Rosario Central (TV Pública)18:00 Banfield vs Atlético Tucumán (Fox Sports)20:15 Central Córdoba (Stgo) vs River Plate (Fox Sports)Domingo 26 de septiembre13:30 Unión vs Patronato (TNT Sports y Fox Sports)15:45 San Lorenzo vs Defensa y Justicia (TNT Sports)18:00 Independiente vs Godoy Cruz (Fox Sports)20:15 Boca Juniors vs Colón de Santa Fe (TNT Sports)Lunes 27 de septiembre18:00 Argentinos Juniors vs Racing Club (TNT Sports)20:15 Newell’s vs Huracán (TV Pública)