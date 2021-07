Los alumnos tendrán que aprobar el 70% de los contenidos para pasar de grado o año

Así lo definieron hoy todos los ministros de Educación del país. A diferencia de 2020, sí repetirán los estudiantes que no acrediten los saberes mínimos









Todos los ministros de Educación del país aprobaron hoy por la mañana el proyecto que elevó el gobierno nacional. A diferencia de lo que sucedió en 2020, cuando no hubo repitencia, los alumnos ahora deberán aprobar al menos un 70% de los contenidos para pasar de grado o año.La resolución que presentó el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, se aprobó por unanimidad. El documento menciona la necesidad de acreditar al menos el 70% de los contenidos denominados “priorizados”, una selección de saberes que cada provincia realizó ante la emergencia sanitaria y la suspensión prolongada de las clases presenciales. Ese porcentaje da cuenta de la participación en las distintas actividades escolares: clases, tareas y evaluaciones que expresen los progresos de los estudiantes.Un punto que destacaron los ministros a la hora de sellar el acuerdo fue que para promocionar el primer ciclo de primaria (de primero a tercer grado) será necesario que los chicos hayan completado su alfabetización inicial. Es decir, que sepan leer y escribir con cierta fluidez.Además, para los estudiantes que se hayan desconectado durante la suspensión de la presencialidad o que hayan pasado poco tiempo en las aulas, sumarán “instancias de intensificación de la enseñanza”. Se trata de un período especial de clases pensado para febrero de 2022 que apunta a los alumnos que terminan un nivel: ya sea sala de 5 en inicial, sexto o séptimo grado en primaria, y quinto o sexto año en secundaria.El ministro de Educación nacional Nicolás Trotta (Gastón Taylor)“Esta propuesta, analizada con los principales referentes del ámbito pedagógico, refuerza nuestro compromiso de garantizar una educación de calidad en el marco de la excepcionalidad de la pandemia y promueve los pasos que debemos dar en común acuerdo con las jurisdicciones del país”, indicó Trotta.De acuerdo a lo que informó la cartera, la evaluación será “formativa con retroalimentación para registrar avances y dificultades en los procesos de aprendizaje de los contenidos priorizados por cada jurisdicción”. Los instrumentos y modalidades deberán adecuarse al tipo de cursada que primó en cada distrito: presencialidad, alternancia o remoto.“Los criterios de calificación podrán ser actualizados según crea conveniente cada jurisdicción para definir los distintos niveles de logros en una escala objetiva y comparable. Las escalas serán acompañadas por registros conceptuales y cualitativos del proceso y resultado de los aprendizajes”, explicaron.La resolución funciona como un marco general de cara a la promoción de este año. Luego, dentro de ese marco, cada provincia puede fijar sus propias pautas de evaluación y acreditación de aprendizajes. Por eso, todos los ministros acompañaron el proyecto oficial.En esa línea, la Ciudad de Buenos Aires ya definió sus mecanismos de promoción:Primaria:-Entre primero y segundo grado hay unidad pedagógica (todos los estudiantes que cursaron 1º grado en 2021 continúan hacia 2º en 2022).-De segundo a séptimo grado, los estudiantes que alcanzan los objetivos esperados para el grado pasan al siguiente con promoción directa. Quienes no, entrarán en “promoción acompañada”. Esa figura comienza en octubre e implica un acompañamiento más cercano para que puedan completar los aprendizajes pendientes. Aquellos que lo logren de octubre a abril continúan su trayectoria en el grado siguiente. Aquellos que no alcancen los aprendizajes previstos permanecen en el grado anterior (el mismo que cursaron en 2021).Secundaria:-Los estudiantes que, al mes de marzo de 2022, tengan pendientes de acreditación hasta 2 materias (de las cursadas con anterioridad al 2020 y durante 2021) promocionan directamente al año siguiente.-Para los estudiantes que a marzo de 2022 tengan pendientes de acreditación entre 3 y 4 materias (de las cursadas con anterioridad al 2020 y/o durante 2021), la escuela puede autorizar su promoción siempre y cuando haya cumplido con las instancias previstas en el “segundo boletín”, que será entregado al alumno en agosto. Esa rúbrica que firman la escuela, los padres y el estudiante establece qué materias adeuda y cómo las va a recuperar.-Aquellos que en marzo de 2022 adeuden más de 4 materias deberán recursar el año.-Las materias cursadas durante 2020 deberán ser aprobadas y acreditadas en su totalidad para que el estudiante pueda recibir su título de nivel secundario.