El Iprodha lanzará su nueva página web

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) habilita su nueva página web institucional: iprodha.misiones.gob.ar donde los usuarios podrán gestionar sus trámites personales de forma virtual.



Para ello deberán registrarse previamente en la plataforma Ciudadan@ Misiones, ingresando a ciudadano.misiones.gob.ar o bien seguir los siguientes pasos:







Ingresar a la página “iprodha.misiones.gob.ar”.

Hacer click en “Ingresar”, la página lo va a redirigir a la plataforma de Ciudadan@ Misiones.

Si no está registrado, hacer click en “Registrarme”.

Completar los campos solicitados.

Verificar los datos y hacer click en el botón rojo “Registrarme”.

Una vez registrado, acceder a “Instituciones” (en el menú izquierdo).

Buscar “Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional”, seleccionar.

Una vez en la página, ir a “Ingresar” nuevamente y con su usuario y contraseña ya estará habilitado para gestionar sus trámites a través de la nueva página web.



Los responsables de la página recalcaron que la nueva web es iprodha.misiones.gob.ar, donde “gob.” es con “b” larga y no con “v” corta como en la anterior.



Asimismo, señalaron que para acceder a la nueva web hay que registrarse “si o si” en la plataforma de Ciudadan@ Misiones, ya que si no lo hacen, no podrán ingresar al menú de “AUTOGESTIÓN”, que es donde se pueden realizar los trámites personales.