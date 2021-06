Hackearon Whyline del PROCREAR y entregaban turnos “truchos”



No se sabe a cuántas personas pudo haber engañado, las cuales quedarán sin la posibilidad de iniciar los trámites para adquirir alguna de las 172 viviendas que se venden en Itaembé Guazú.







Una situación poco feliz fue la que vivió el personal del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) el último lunes, cuando al finalizar el horario fijado para atender a quienes se anotaron para el PROCREAR II, pasado el mediodía, aparecieron más personas de las existentes en la lista.





Luego de la verificación correspondiente, se detectó que alguien había “hackeado” el Whyline y procedieron a realizar la correspondiente denuncia ante la Justicia. Todavía no se sabe cuántas personas fueron engañadas.



María Silvia Jouliá, gerente del Área Social del Instituto misionero, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “ayer (lunes) comenzaron a aparecer los primeros casos de gente que tenía cita para después de las 13. Allí nos empezó a parecer raro e inmediatamente escribimos a la empresa Whyline y ellos empezaron a averiguar qué había pasado. Luego de dos o tres horas nos pasaron el reporte y nos confirman que efectivamente se había creado una cuenta falsa de IPRODHA y se estaban generando desde allí los turnos”.



A partir de ese momento, prosiguió detallando la funcionaria, “nos contactamos con la gente de cibercrimen (delitos informáticos) para hacer la denuncia correspondiente. Es que era muy llamativo porque había personas que tenían turnos para las 22 horas”.



En cuanto a si consiguieron detectar desde dónde habían creado la cuenta paralela, Jouliá señaló que “sí, pudimos saber, pero al estar denunciado resulta confidencial para la Justicia, queda bajo investigación esa persona que creó esa falsa cuenta”.



Con relación a la posibilidad de determinar la cantidad de personas que podrían haber sido afectadas por el accionar del “hacker”, Jouliá dijo que “no tenemos ni idea la magnitud del perjuicio que pudo haber causado. Nos enteramos hoy que incluso esa página falsa estaba entregando turnos para después del 13 de julio, cuando en realidad esa es la fecha de cierre del PROCREAR II ‘Casa Propia’, así es que había turnos para el 14 y 15 de julio”.





“La verdad que es imposible dimensionar hasta dónde llegó esta persona. Ya la empresa Whyline dio de baja esa cuenta, canceló los turnos pero no tenemos la posibilidad de saber qué cantidad ni más detalles”, precisó Jouliá.





Cupo agotado el lunes



Inicialmente las inscripciones al PROCREAR II cerraban a fin de mayo pero -a raíz de la demanda existente-, el IPRODHA realizó gestiones ante Nación para poder extenderla y logró que así fuera hasta el 13 de julio. Sin embargo, el cupo se agotó el último lunes.



Al plantearse la posibilidad que sea contemplada la atención de quienes obtuvieron turnos que resultaron ser “truchos”, la funcionaria descartó que eso pueda concretarse. “Es que no hay más turnos. Salvo que alguien realice la baja de su turno, como por ejemplo si se enteró y no califica, al no tener un ingreso continuo de 60 mil pesos en los últimos meses, allí pudiera ser. Pero la realidad es que uno ingresa ahora a la página y salta el cartel que ya no hay más turnos”.



La funcionaria detalló que hasta el momento el 30% de quienes se presentaron a iniciar el trámite, con el correspondiente turno, “no reúne las condiciones, los requisitos, establecidos en el contrato, pero ya fueron atendidos y no puede volver a generarse una nueva“.



“Por eso fuimos claros cuando se anunció que haríamos la cogestión, que la gente debía leer primero los requisitos existentes antes de solicitar un turno porque si de antemano sabes que no calificas porque no posee el ingreso mínimo le están quitando la posibilidad a otra persona que sí califica, básicamente es eso“, cerró.





Cómo saber si fue engañado



Para corroborar si el turno que sacó para inscribirse en el PROCREAR II es verdadero, “la gente debe ver en el mail que le llegó debe tener el logo del Instituto, debe decir: ‘Tu cita es en el IPRODHA’ y la dirección, en la información de contacto tiene que ser Santa Fe 1758. Los turnos que son truchos no tienen logo de nuestro instituto, no dice tu cita es en IPRODHA y dan la dirección de nuestra sede en Itaembé Miní, Calle 127”, aclaró la gerente del Área Social, María Silvia Jouliá.



Además agregó que “el horario que dieron tampoco se corresponde y la fecha, si es para después del 13 de julio también podrán darse cuenta que no es real, que es falso porque se cerró. Además de todo esto, si alguien entra y le dice que hay turno, debe sospechar porque ya no hay más”.





Fuente PRIMERA EDICION