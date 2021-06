Jubilado de Apóstoles es el ganador de la Poceada















El proclamado millonario tardó en acceder al premio porque no tenía quien lo acercara hasta el IPLyC SE. Había hecho su jugada en la Agencia N° 347 de la Ciudad de las Flores y admitió que no podía conciliar el sueño desde el día que se enteró de la feliz noticia.



“Tardé una semana en venir porque no tenía con quién llegar hasta Posadas”, dijo y agregó que todavía “no tengo idea qué voy a hacer con el premio” que alcanza los 20.515.381 pesos.









La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1917 (matutino) que se realizó en la siesta de este jueves 10 de junio. Para acompañarla, hizo “una mezcla de números” que extrajo de las revistas sobre juegos de azar que se editan en diarios locales.



