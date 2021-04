Regirán nuevas reglas para las Motos - Cambia la normativa referida a la cédula verde

Regirán nuevas reglas para la transferencia de motos al Igual que autos



La medida estará vigente desde el lunes. Además, partir de ese día, cambia la normativa referida a la cédula verde, que vuelve a tener un año de vigencia.











Regirán nuevas reglas para la transferencia de automóviles y motocicletas, debido a que se amplió el período de obligatoriedad para realizar la verificación física de autos y motos, un trámite indispensable para las transferencias.



La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), organismo que depende del Ministerio de Justicia, dispuso que a partir del lunes 5 de abril será obligatorio verificar en los trámites de transferencias de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1 de enero de 2001, y también en las de motovehículos de fabricación nacional inscriptos a partir del 1 de enero de 2004.



Las verificaciones físicas se efectúan en plantas que están a cargo de peritos de las distintas policías del país, autorizados por la DNRPA, que está facultada para verificar que los automotores no hayan sufrido cambios o adulteraciones en las partes que los conforman como tales.



Por otra parte, el organismo recordó que también desde el lunes las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos, conocidas habitualmente como “Cédulas Verdes”, volverán a tener una vigencia de 1 año desde su expedición y no de 3, como había dispuesto el gobierno anterior.





Esta medida no regirá cuando esa cédula se encuentre en poder del titular registral del automotor, o cuando se trate de automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad competente al uso taxi o remis, al servicio de alquiler sin conductor, al transporte de carga o de pasajeros o registrados a nombre del Estado nacional, provincial o municipal, en cuyo caso no tendrán plazo de vencimiento.



La decisión no involucra a las Cédulas Azules -de autorizados a conducir- que no tienen vencimiento.