Contó en su trabajo que abusaba de su hijastra, lo denunciaron y ahora está preso











La investigación judicial se inició después de que los obreros de un aserradero de Jardín América decidieran grabar con un celular al mencionado hombre, que habitualmente alardeaba sobre cómo abusaba de la hija de su pareja.



Este terrible hecho ocurrió en la ciudad de Jardín América, Misiones. Ahora, la Justicia intenta determinar si efectivamente la madre de la niña estaba al tanto de las violaciones contra la menor que, en la actualidad, tiene 12 años y un retraso madurativo.



La investigación judicial se inició después de que los obreros de un aserradero decidieran grabar con un celular al mencionado hombre, que habitualmente alardeaba sobre cómo abusaba de la hija de su pareja. El relato fue enviado a un trabajador social que impulsó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer local.



De acuerdo con la información publicada por Clarín, la investigación preliminar determinó que la nena asistía a una escuela especial de Jardín América, donde habitualmente no se integraba con el resto de los chicos y solía aislarse en una hamaca, cabizbaja y poco demostrativa, con un “comportamiento no habitual”.



Fue entonces cuando el juez de Instrucción Roberto Sena ordenó la detención del acusado, un hombre de 50 años que residía en Buenos Aires y retornó a Jardín América a principios de este año junto a su pareja y la hija de ella. Este hombre trabajaba en un aserradero de la zona y fueron sus propios compañeros, indignados, los que hicieron la denuncia al licenciado en trabajo social e integrante del área de Acción Social de la Municipalidad, Cristian Sánchez.









Además, de acuerdo con lo que ha trascendido, la madre de la menor tenía conocimiento de la situación, por lo que no se descarta que la Justicia también detenga a la mujer por el caso de abuso si se comprueba su complicidad.