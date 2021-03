Pescadores artesanales reclaman Ley Provincial que los proteja y el PAyS trabaja en su elaboración

Los trabajadores de pesca artesanal expusieron situaciones de “atropellos” por parte de Prefectura Naval y de fuerzas brasileñas que cruzan hasta la costa argentina y rompen los botes, porque no los reconocen como pescadores registrados, aún cuando están resguardados por la Ley Federal de Pesca. “Ellos se sienten invisibilizados en una provincia que al estar ubicada entre dos ríos, muchas familias tienen como su oficio la pesca artesanal -que a diferencia de la industrial es el cuidado del medio ambiente- y su modo de vida para subsistir”, explicó el legislador del PAyS.“Necesidad de que el Estado provincial regule el oficio”Los pescadores artesanales reclaman una Ley que regule esa actividad, y el Estado fomente la producción. “Pero acá vemos qué sucede al revés: los persiguen y criminalizan. Denuncian que la Prefectura Naval y sus pares de Brasil que pertenecen al Instituto Brasileño de Medio Ambiente, les cortan los botes con motosierras, o roban los motores causandoles daños irreparables”.Todos escucharon sus demandas y analizaron mecanismos para garantizar respuestas institucionales que corresponden. “También vamos elaborar una Ley Provincial para regular esta actividad, una de las más antiguas, y generadora de trabajo y riqueza”, sostuvo Sereno.En Misiones abunda la acuicultura -técnica de fomentar la reproducción de peces, moluscos y algas en agua dulce o salada-. Hay más de cinco mil estanques y tajamares, pero no se brinda la misma relevancia a la pesca artesanal.Sereno confía que la reunión con funcionarios de la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar, sea el puntapié para visibilizar el modo de sustento de estas familias. Mientras, desde el PAyS trabajan en normativas y políticas que fomenten, sostengan y regulen este oficio. “Además hay que hacerlo porque el pescado es un alimento con muchas proteínas, más económico que la carne, y con enormes posibilidades para los misioneros y misioneras”, dijo.Piden reconocimiento de su actividadAbel Sepúlveda es integrante del conjunto de pescadores artesanales de El Soberbio, y uno de los que lucha para que se reconozca el oficio en ámbitos municipales y de la provincia.”Vivimos una situación de injusticia e informalidad, y en esta pandemia se nota más. El trabajo de subsistencia para nuestras familias debe respetarse, y no nos permiten pescar ni nos reconocen como pescadores. Creamos y soy el presidente de la Comisión de Regularización del Club de Caza y Pesca de El Soberbio, y tenemos el club usurpado por vecinos, relacionados con un sector político que nos impiden el ingreso. Al no poder ejercer el derecho a nuclearnos, la gente cree que somos ilegales”, lamenta Sepúlveda.La costa está controlada por personal del Instituto Brasileño de Medio Ambiente junto con Prefectura de El Soberbio. “Cuando las fuerzas brasileñas ven que los pescadores tiran un espinel en nuestra orilla, los detienen, los trasladan a la ciudad de Tres Pasos, Brasil, y les sacan la caña, los anzuelos, lo que tengan, y de allá deben volver como puedan. Por eso es necesario tener una Ley Provincial y no estar a merced de las fuerzas brasileñas, con un nivel de represión y abuso de autoridad que hace un tiempo causó la muerte de un joven pescador. Queremos que nos dejen trabajar y nos ayuden a parar estas injusticias”, reclamó.Pesca artesanal con derechosEl coordinador nacional de Pesca Artesanal de la Secretaría de Agricultura Familiar, Carlos Bertola, tomó nota de las denuncias que hicieron los pescadores sobre atropellos, que -considera- surgen a partir de negar su existencia institucional. “Es un proceso que a partir de ahora buscaremos que se revierta”, dijo.Ya tuvo reuniones con pescadores de otras provincias, y le consta que conocen su río, tienen sus tiempos, y ahora que el Gobierno Nacional decidió crear por primera vez esta Coordinación de Pesca Artesanal, la intención es regularizar cuestiones desordenadas y con pescadores perseguidos, mal encuadrados en otros rubros y con problemas con la Prefectura a lo largo y ancho del país”, expresó.Bertola se comprometió ante los pescadores a poner manos a la obra para que haya soluciones lo más pronto posible.Recordó que muchos pescadores ya están dentro del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y es un reconocimiento a la tarea que realizan. “Tendremos que regularizar la actividad con permisos de pesca provinciales, además del diálogo con la Prefectura para que los dejen trabajar tranquilos y puedan llevar el sustento a sus hogares”.Cuando este proceso se consolide, van a fortalecer la cadena de comercialización para que llegue un pescado de calidad y a buen precio para los vecinos y vecinas de El Soberbio y de la zona; además en el país se están implementando comercios de cercanía. “Primero hay que regularizar a todos los pescadores y fortalecer la comercialización para generar un buen alimento para los misioneros”, subrayó el funcionario nacionalPara muchas familias la pesca es su sustentoEl dirigente Adriano Matter se desempeña como coordinador en el Noreste de la SAFCI, y acompaña las inquietudes de los pescadores artesanales. Coincidió con ellos que se los reconozca a través de una Ley Provincial, porque “se encuentran desamparados. También desde el Municipio de El Soberbio debe surgir un apoyo porque son muchas familias que viven de la pesca y quieren trabajar sin conflictos”.Lamentó la falta de visibilidad de estas familias que llevan más de 40 años cerca del río. “Hoy tendríamos que estar discutiendo qué financiamiento hay para esa actividad y qué se puede aportar desde el Municipio, por ejemplo abrir algunos mercados para que puedan vender sus productos. Esta reunión fue un primer paso para que los pescadores artesanales se organicen y que se conozca que no están en la ilegalidad”, resaltó Matter.Desde la Delegación de la SAFCI están dispuestos a trabajar con todos los sectores de la provincia. El objetivo es llegar desde a todos los lugares donde se vulneren derechos de agricultores, campesinos, guaraníes y pescadores.