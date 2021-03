Calendario de pagos de la Anses

La Anses informó que este lunes 8 se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares.



Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)















Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 0 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de $23.120.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0.









Conjuntamente, se paga la Ayuda Escolar Anual a quienes cobren la AUH o Asignación Familiar con esa misma terminación de DNI. Se abona por menor entre 4 y 16 años inclusive, o por hija o hijo con discapacidad, sin límite de edad. El beneficio lo percibe uno de los progenitores o tutor y para su cobro será necesario haber presentado el certificado escolar.



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



A partir de hoy y hasta el 9 de abril, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las finalizaciones de documento.



