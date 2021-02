Obsesionado con una joven, entró a la casa y clavó un cuchillo en la cama



El hecho ocurrió el lunes a la madrugada en el barrio Centro de Garupá. La víctima tiene 21 años y un bebé de diez meses. Denunció que el hombre le dijo “si no sos para mí no vas a ser para nadie”, y se llevó prendas íntimas. Tiene 67 y fue detenido









Momentos de pánico fueron los que le tocaron vivir a una joven de 21 años el pasado lunes a la madrugada. Un hombre de 67 años que manifestó públicamente estar obsesionado con ella, se metió a la fuerza dentro de su vivienda.







La víctima alcanzó a escapar con su hijo de diez meses, pero antes que el sospechoso saliera se apoderó de prendas íntimas y le dejó un mensaje aterrador en la cama. Horas después el causante fue detenido, pero ahora la joven teme por su vida dado que el hombre habría manifestado intenciones de matarla.



El caso se registró en momentos que la joven descansaba junto a su hijo en una vivienda del Barrio Centro de la localidad de Garupá. Ella se despertó por los ruidos que escuchaba en la puerta del frente. Era el sospechoso quien intentaba abrir la puerta tras forzar la cerradura con un cuchillo. “¡Salí porque o sino entro!”, alcanzó a oir la jovencita.



Como no le hizo caso, el hombre fue hasta la ventana del baño, rompió el vidrio e ingresó al lugar. A todo esto la joven madre tomó a su hijo y escapó a la carrera de la vivienda a refugiarse en la casa de su madrastra.



El hombre revolvió todo el lugar y según manifestó la víctima a PRIMERA EDICIÓN, buscó la denuncia de restricción de acercamiento que había efectuado en su contra. Se apoderó de dinero que tenía en su billetera, perfumes y bombachas, pero antes de irse hizo tajos en forma de cruz y dejó clavado el cuchillo en el colchón.



La joven regresó a su casa a las seis de la mañana y se encontró con todo ese cuadro. “Fue algo muy aterrador, porque yo estaba sola con mi bebé y pasó de madrugada. Nunca pensé que me podía pasar algo así”, resaltó.





“Este señor nunca entendió que yo no quería tener nada con él. Siempre me amenazó que me iba a hacer algo, pero nunca le creí hasta ahora”, lamentó.



“Resulta que él alquilaba al lado de mi casa y ahí comenzó todo. Siempre me tiraba piropos. Una vez me robó ropa e hizo algo así como un payé. Fue muy feo. Es una persona que está enferma de la cabeza. Yo me asusté cuando le escuché decir que tenía una misión que cumplir en esta vida. ‘Si no vas a ser para mí no vas a ser para nadie’, me dijo”.



La joven detalló que el hombre era una persona conocida de su familia y hace unos cuatro meses comenzó a vivir en la vivienda lindante. Cuando ella salía a tomar mate, el sospechoso comenzaba con las insinuaciones. Le chistaba, le decía que la iba a ayudar a lo que la joven le decía que no, que ella podía sola. “Cuando yo traía amistades a mi casa él los corría”, comentó.



Si bien el hombre salió de allí y fue a vivir a la casa de un tío de la joven, los acosos no cesaron y por eso terminó denunciado y con una orden de restricción de acercamiento, según contó la víctima. “Me enteré que un familiar de él lo fue a visitar a la comisaría donde está preso y me mandó decir que cuando sale me va a quemar la casa”, relató afligida la joven madre.



“Por ahora estoy tranquila porque me van a acompañar familiares, pero esto no va parar, ese señor está loco. Dónde el me veía amenazaba con degollarme”.



Temerosa por su integridad y la de su bebé reclamó: “Le pido a la Justicia que lo mantenga detenido, que lo larguen lejos o que se aseguren que cuando salga él esté bien de la cabeza”.



Horas después de la detención, el tío de la joven se acercó a la comisaría y confirmó en la denuncia que el hombre estaba obsesionado con su sobrina.





