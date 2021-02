“El escándalo de las vacunas claramente huele a operación política”











El exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, afirmó que el escándalo por la “vacunación VIP” en la cartera sanitaria fue “una desilusión total”, aunque consideró que “claramente huele a operación política”.



Rubinstein estimó por otra parte que “la vacuna no está asegurada en Argentina; no sabemos cuándo vamos a tener los insumos para asegurar una vacunación eficiente”.









Y defendió su gestión durante el gobierno de Cambiemos: “Decir que recibieron tierra arrasada es un sello de gestión de este gobierno, cuando ellos gobernaron el 90% de este tiempo”.



“Lo que pasó con las vacunas fue una desilusión total. Me da asco”, sostuvo en diálogo con CNN Radio. “Dudo que Carla Vizotti desconozca lo que pasó con las vacunas”, agregó.



Por otra parte criticó al periodista Horacio Verbitsky, quien admitió públicamente que se le aplicó una vacuna contra el coronavirus en dependencias del ministerio de Salud: “No es un hombre inocente; sabe qué es lo que dice y las repercusiones de lo que dice”.



En ese sentido, opinó que “el escándalo de las vacunas claramente huele a operación política”.









Fuente: Ámbito.