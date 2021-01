El cadáver hallado en Puerto Rico tenía una piedra atada y dos tiros



La autopsia confirmó el homicidio. Ante la ausencia de cabeza, brazos y casi la totalidad de las piernas, la identificación se podrá realizar sólo con las muestras de ADN ordenadas.

Los primeros resultados de la autopsia practicada al cadáver desmembrado y encontrado el viernes en la costa del río Paraná a la atura del club Oro Verde en esta localidad, confirmaron un homicidio ya que fueron hallados dos proyectiles en el interior del cuerpo, entre la espalda y el pecho.





Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN señalaron que los proyectiles corresponderían a un arma de fuego de grueso calibre y los mismos serán analizados por los peritos de la policía provincial.



Por orden del juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, se tomaron muestras para determinar un registro de ADN y cotejarlas con la base de datos o con personas que denuncien alguna desaparición.



En principio el caso se investiga desde las últimas horas como homicidio y si bien la identidad de la víctima aún no fue establecida, no descartan que tenga que ver con un asesinato ligado al narcotráfico o contrabando de cigarrillos, por la violencia y la zona donde encontraron el cuerpo, ligada a estas actividades ilegales.



La dificultad para identificar la víctima se centra en que fue hallado el tronco, pero sin brazos, cabeza y casi la totalidad de las piernas.



El otro dato macabro que apunta a una ejecución mafiosa, es que el cadáver tenía una piedra dentro del calzoncillo y amarrada con varias vueltas de soga. La prenda íntima y la bermuda de playa sostienen la presunción de que es masculino.





Según investigadores, la atadura de una piedra mediana con una soga, ubicada entre la ropa interior y el pantalón, fue sólo una parte del peso que le colocaron para que no flotara rápido.

Por la descomposición y los datos antes marcados, se presume que el homicidio se cometió al menos hace unos veinte días.



El kilómetro 1728 del río Paraná, zona de Colonia Oro Verde está frente a los que se denomina Puerto Paloma en Paraguay.



Personal de la Prefectura y efectivos de la Unidad Regional IV retiraron el cadáver en esa zona tras el llamado de un pescador quien lo encontró el viernes poco después de las 8.



A primera vista solamente llevaba puesta una bermuda de playa y si bien se están verificando con los datos de personas desaparecidas en Misiones, en principio no coincide con ninguno de los reportes.



Estaría casi descartado al respecto, que corresponda a un hombre de 33 años cuyo paradero fue denunciado hace diez días en San Vicente. Lo que resta es determinar es qué tipo de arma de fuego se usó. Por la cantidad de plomo dentro del cuerpo, fuentes revelaron que sería un arma de guerra.





