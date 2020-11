La carne vuelve a subir en medio de la pelea para poder parar la olla

Juan Eiras, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), le dijo a Infobae que los productores vienen de un semestre donde los números no cerraron por el aumento de los costos.“Estamos hablando del precio de la carne para el productor. Precio salida del feedlot. No hablamos de la industrialización, del reparto y menos del mostrador. En el consumo se vinieron yendo los costos hacia arriba. Fuimos generando un quebranto que fue aumentando. Estábamos vendiendo a $115 y producir un kilo vale $125 o 130”, afirmó el productor.Y agregó: “Comprar la unidad de reposición sale entre 140 y 150 pesos. El 20% de aumento responde a que todavía falta un recorrido de la hacienda en pie para equiparar los costos de producción”.Según Eiras, la situación durante los meses que van de pandemia fueron difíciles por lo que resaltó que “fue increíble que nos mantuviéramos todos estos meses”.“La oferta va decayendo. Las empresas retrotraemos volumen porque a estos precios no se puede producir. Nosotros estimamos que el aumento estaría entre el 10 y el 20% de los valores actuales. Se puede desarrollar en distintas etapas de acá a marzo”, detalló.Sin embargo, la proyección que tienen en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne Vacuna, que llevan la media res a las carnicerías, es un poco más alta.La carne vacuna “está retrasada” y “le está faltando hasta un 30% de aumento”, algo que podría concretarse en las próximas dos semanas.“Hay un aumento de 10 a 12 pesos en la media res y la semana que viene 10 pesos más. Va a ir subiendo todos los días porque hay una suba permanente (en la hacienda)”, indicó. Rafael apuntó que este incremento “va a pasar al público”, le dijo a La Nación Leonardo Rafael, titular de la entidad.Según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), la carne al público ya subió 23,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si se la compara con respecto a antes de la pandemia. En tanto, hay un movimiento alcista en la hacienda: según Ciccra, ya aumentó 8,4% en octubre pasado el precio promedio de las distintas categorías de hacienda y las alzas siguen ahora.Un 12% más caro para las fiestasHugo Metrechen, dueño de una carnicería en Posadas, dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones , donde contó que en el los últimos días “había venido un aumento del 3 por ciento, pero se espera un par de aumentos más a lo que terminemos noviembre y comencemos diciembre”De esta manera, indicó que para las fiestas el porcentaje en que aumentaría el producto “podría ser de un 12%, que ya es una suma significativo”Consultado sobre que cortes convenientes recomendaría, teniendo en cuenta el equilibrio entre precios y rendimiento, el carnicero dijo que “ahora se está usando mucho un corte que se llama picanha -tapa de cuadril- que es un corte muy bueno, después tenes la tapita de asado, la tapa de nalga. Son cortes sin hueso y rinden también por el tema de la proporción“.Señalando además que estos cortes tienen un precio promedio de entre 450 y 500 pesos el kilo. Mientras que “el precio del pollo aun se mantienen, inclusive tuvo una pequeña rebaja esta semana”Por último se refirió a la actualidad del sector, donde en este año atravesado por la cuarentena una una reducción en el consumo, en parte porque al estar restringidas las reuniones con mucha asistencia, “la gente se tiró más a los asados más chicos, cortes como una entraña, un matambrito de cerdo“.En esta línea, contó que “hubo una baja en la venta del 30% este mes de noviembre“.