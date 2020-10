Ahora :Motín en una comisaría en Florencio Varela: los presos tienen a un policía de rehén

Personal policial trabajando en la comisaría.

Otro de los testigos señaló que la comisaría posee una capacidad para alojar a 18 detenidos y al momento había al menos 45 presos. En el lugar se hicieron presentes el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), personal del comando de patrullas, bomberos y el Grupo Táctico Operativo (GOT).Momentos antes de que arriban los distintos grupos tácticos a la comisaría, los detenidos se filmaron en sus celulares y expresaron su reclamo en medio del violento motín. “Queremos que baje el juez y fiscal, derechos humanos. Queremos a todos acá en la puerta sino se pudre”, dicen los presos. Uno de ellos con un barbijo y con la clásica faca tumbera apuntando a la cámara. “Acá esta re bardeando la policía no nos dan los medicamentos. Hasta que no bajen los medios no aflojamos”, siguen los detenidos.“En estos momento, los negociadores del grupo Halcón se encuentran negociando con los internos, para lograr que liberen al efectivo. Creemos que tenemos la sitaución controlada. El hombre se encuentra bien. Lo tienen sentado ahí con ellos dentro del calabozo amenazado con facas. Pero creemos que en breve lo liberan”, relató una fuente de la investigación a Infobae.De este modo, los detenidos exigen ser enviados a los penales correspondientes, por las condiciones en que se encuentra la comisaría. Además, piden que los funcionarios judiciales que llevan adelante sus causas intervengan en los próximas horas, ya que dicen que sus expedientes están frenados. “Ahora enviaremos una nota a cada fiscal y juez para ver cómo podemos avanzar. Porque ninguna de las personas que se encuentra lidiando este conflicto puede concretar ese pedido, salvo los magistrados que los tienen a su cargo”, detalló un investigador.