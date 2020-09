"Es gente que intrusó terrenos y hasta quiere tener patio grande"



Ricardo Meili, ex intendente de Montecarlo, fue parte de una tremenda pelea que se dio en búsqueda de lo suyo. "En 2011 compré un terreno, me lo intrusaron. Hice un muro hasta que la justicia se expida, me rompieron el muro y ahora quieren patio", avisó.









El trajín terminó en violencia cuando la familia Meili fue a recuperar lo suyo. En 2011 adquirieron un terreno que fue intrusado poco tiempo después. Con la situación judicializada, en tiempos de la justicia en Misiones, se trasladó en el tiempo y ahora los ocupas buscaron tener un espacio más. "Un patio quieren", avisó Meili en FM Show.

“Conozco un caso de un señor que trabajó toda su vida para dejarle un terreno a su hijo, y hoy lo tiene usurpado. Nuestro caso trasciende más por el video de ahora. Es triste, porque hay tanta gente que esta viviendo situaciones similares a estas", explicó.

"Le regalamos el terreno prácticamente. Se lo dimos, hice un muro para que se diferencie bien lo mío, pero rompieron y ahora quieren tener un patio", afirmó.

















El video es dramático, se observan golpes, se oyen amenazas y muchos gritos desesperados de los ocupas y los propietarios."Ese señor que tiene el cuchillo en la mano, ya tiene otra propiedad usurpada, va buscando terrenos para intrusar evidentemente".





Fuente Y creditos nota FM Show