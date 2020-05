Riesgos y beneficios de la app que impulsa el Gobierno Nacional

Riesgos y beneficios de la app del coronavirus











La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros presentó “CuidAR”, una nueva versión de la app oficial Coronavirus Argentina, que tiene como objetivo central permitir la autoevaluación de síntomas en pocos pasos.



La aplicación está diseñada para cargarle síntomas y evaluarlos para saber si se trata de coronavirus. Asimismo, suma la posibilidad de añadir al Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) un código que muestra que el ciudadano o la ciudadana está habilitado/a para movilizarse, siempre y cuando en el autoexamen no se detecten síntomas de Covid-19. Además permite a la Jefatura de Gabinete controlar online dónde está la gente, por mecanismos de geolocalización, en lo que algunos especialistas consideran que podría darse un avance sobre los datos personales que recolecta y utiliza el Gobierno nacional.



Si el usuario carga síntomas compatibles con el Covid-19, la información llega a los comités de emergencia de salud de cada provincia para que se contacten con el usuario y reciba atención médica. En simultáneo, se informa al ciudadano cómo proceder y a qué números contactarse, según su jurisdicción. Una vez que la persona manifiesta síntomas, la app advierte que debe permanecer totalmente aislada y si posee un certificado de circulación se inhabilita.



Además, el sistema brinda información de calidad a las provincias y al Ministerio de Salud de la Nación, para la agilización de la gestión conjunta en el marco de la emergencia sanitaria. “Es importante que cada provincia sepa qué personas pueden tener síntomas de coronavirus, así como su dirección para poder ubicarlos”, dijeron fuentes oficiales.





Controles



La nueva versión de la aplicación CuidAR es voluntaria, ya que no es obligatorio su utilización, excepto para los que ingresen al país, los portadores de virus Covid-19 y sus contactos estrechos y se encuentra disponible para iOS y Android y para registrarse, sólo es necesario habilitar la geolocalización e ingresar el DNI, ya que luego comenzará el autoexamen.



Se informó que por medio de la primera versión de la app, que hoy tiene 1.300.000 usuarios, se hicieron 1.800.000 autoexámenes.



Sin embargo, muchos advirtieron de lo peligroso que se torna el brindar tantos datos sensibles como DNI, número de teléfono y geolocalización en la app. Estos datos se sospecha que son usados para el control del cumplimiento de la cuarentena ciudadano por ciudadano. Javier Pallero, analista de Políticas Públicas de la organización internacional Access Now, alertó que esta aplicación es como una “tobillera electrónica. Empieza mal, porque te pide el DNI y tu teléfono, así que te identifica personalmente. Deberían pedir menos información, para minimizar riesgos”. De hecho, Pallero advirtió que toda esa información queda en servidores centralizados del Gobierno, lo cual puede utilizarse luego para otras cosas, ya que “una vez que culmine la pandemia es muy difícil que se borre toda esa base de datos”.



Se nombra el ejemplo de Tierra del Fuego, provincia en la que una aplicación del gobierno además de los servicios que ofrece CuidAR, le señala al usuario la cantidad de tiempo que puede salir de su casa para realizar compras o trámites y le suena la cuando ese tiempo está cumplido. Se advierte que las aplicaciones con geolocalización pueden, de esta forma, enviar efectivos policiales y de control a los ciudadanos en sus salidas convirtiendo a la cuarentena y el aislamiento social obligatorio en una especie de régimen.



Surgimiento:



La app fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública –siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud– el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Cámara de la Industria Argentina del Software, que agrupó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday.



Asimismo, el equipo se complementó con el trabajo de Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado, y los servicios brindados por Amazon Web Services, RedHat Argentina, Thinkly y Biodyn SAS.



El lanzamiento de la segunda versión de la aplicación fue resultado de este trabajo conjunto impulsado en la reunión que encabezó por videoconferencia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con los directivos de las empresas tech el pasado 18 de marzo.



Herramienta:



“Para descentralizar la atención médica y evitar la saturación del sistema sanitario, en casos de sospecha de Covid-19, la app registra la información para dar conocimiento a las autoridades de Salud de la jurisdicción que corresponda y recomienda no circular. Además, brinda al usuario los teléfonos de asistencia médica o psicológica según el área donde se encuentre”, explicaron desde Presidencia.



De confirmarse que la persona posee el virus mediante un análisis de laboratorio, la aplicación detalla las medidas de cuidado. Se acompaña al paciente en esta etapa con la cuenta regresiva del aislamiento total por 14 días, y se habilita la opción para que solicite ayuda si no tiene quién lo asista.



En cambio, si el análisis exhaustivo da negativo, la herramienta profundiza en las medidas de prevención.





