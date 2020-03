Final caliente de Superliga: Boca aplastó a Colón y le pasó la presión a River

El Xeneize goleó 4-0 al Sabalero como visitante y alcanzó en la punta al Millonario, que este sábado recibe a Defensa y Justicia. La semana que viene se juega la última fecha del torneo.





Yendo de menos a más, Boca terminó cumpliendo con el pronóstico, goleó 4-0 a Colón y le pasó toda la presión a River: alcanzó en la tabla al Millonario, que recibe este sábado a Defensa y Justicia cuando se está jugando la anteúltima fecha de esta Superliga.

El primer tiempo se jugó más a lo que quiso el Sabalero que a lo que pretendió el Xeneize. Porque los de Diego Osella se desdoblaban en esfuerzos para intentar romper los circuitos de los hombres de Miguel Ángel Russo, que estaban poco finos y no encontraban los caminos para romper el cerrojo local. Tal vez, los nervios y la obligación de ganar pesaron en ese arranque errático.Pero el desarrollo pasó lejos de las áreas. Tanto que las únicas dos llegadas de peligro fueron en los últimos cinco minutos. A los 42, Fernando Zuqui pasó entre dos por la izquierda y tiró un centro flotado, que no le llegó con fuerza a Wilson Morelo y cabeceó débil y desviado.Y en el descuento de la primera etapa, Sebastián Villa remató cruzado desde la medialuna, pero el palo le dijo que no mientras el arquero Leonardo Burián miraba sin poder hacer nada.

En el complemento todo fue al revés. Lo bueno que había hecho Colón se deshizo en diez minutos, cuando Pol Fernández (que había tenido un discreto partido hasta ahí) la paró de pecho adentro del área y definió cruzado para abrir el marcador.A los 27 llegó el segundo: una larga corrida de Villa dejó en soledad a Eduardo Salvio, que definió cómodamente para darle más tranquilidad al equipo. Y 180 segundos después, Carlos Tevez sentenció el juego después de una contra que él mismo empezó en mitad de cancha, cedió para Wanchope Ábila y acompañó la jugada para aprovechar el rebote del remate de Nicolás Capaldo.Cuando quedaban cinco y Colón estaba perdido, Wanchope hizo una pirueta en el aire y conectó de tijera un centro de Frank Fabra que fue derecho al fondo del arco.

El Xeneize tiene 45 puntos e igualó en la cima de la tabla a River, que este sábado recibirá a Defensa y Justicia desde las 19.40 en un final de campeonato apasionante.Por su parte, el presente del Sabalero es muy distinto: se encuentra en zona de descenso y tiene nada más que 18 puntos, con la urgencia de sumar para quedarse en la máxima categoría, aunque acumula una racha de nueve partidos sin ganar, con dos empates y siete derrotas.En la última fecha, Boca recibirá a Gimnasia (posiblemente el el sábado 7 de marzo a las 21), y dependiendo del resultado de este sábado podrá ser campeón o forzará una final con River, que será visitante de Atlético Tucumán a la misma hora y depende de sí mismo para dar la vuelta. Además, Colón irá a Córdoba para enfrentar a Talleres.