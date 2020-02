Posadas : Descomunal gresca protagonizada ayer por la madrugada por al menos 25 personas dentro de una fiesta privada en la capital provincial dejó como saldo cuatro jóvenes detenidos y dos efectivos policiales heridos en su afán por detener el enfrentamiento.





Foto archivo Ilustrativa





El hecho tuvo lugar en un sector del Complejo La Aventura donde se desarrollaba una fiesta en la que participaban un importante número de personas.





Inmediatamente, cuatro policías que estaban haciendo adicionales y brindando seguridad en el predio intercedieron en la pelea y detuvieron a uno de los involucrados, identificado como Ramiro R. (22). Pero cuando el joven era reducido porlos uniformados, una hermana del muchacho, Fiorella R. de 23 años y otros dos amigos intentaron evitar el arresto a los golpes y patadas contra los efectivos, según detalla el parte policial. Finalmente, tanto la chica como los otros involucrados fueron detenidos.









En tanto, los uniformados agredidos fueron asistidos por personal médico. Antonella Robledo, hermana de Fiorella y Ramiro, dos de los detenidos y luego liberados, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y destacó que existió un abuso de autoridad por parte de los efectivos de la Policía de Misiones, quienes golpearon y presuntamente habrían manoseado a la joven. "Mi hermana se encuentra muy shokeada porque recién está cayendo en la gravedad de todo, está abrumada para poder hablar pero según me contó todo comenzó cuando estaba ella, mi hermano y dos hermanos hablando muy fuerte en esta fiesta cuando un Policía viene de atrás, lo quiere retener.





En ese momento Ramiro se quiere liberar porque no vio quien lo había agarrado porlo que empieza un forcejeo, el uniformado lo tira en una parte empedrada y ahí queda", dijo en su relato. Además continuó que cuando cayó al piso comienza a sangrar, "porlo que mi hermana grita porque no reaccionaba, cuando reacciona se quiere liberar y vienen más Policías que lo tumban y le siguen pegando. Mi hermana en su afán de defenderlo a Ramiro se tira encima y recibe golpes porlo que intervienen los dos amigos.





Lo que quiero recalcar es que no hubo ni una pelea inicial en la que intervenir, no hubo gresca". "En ese momento un Policía agarra a mi hermana y la lleva a un costado, le dice que se quede tranquila pero ella sólo pedía que dejen de pegar a mi hermano. Cuando fue liberada, se quiere ir, él le toca la cintura porlo que ella grita, entonces el uniformado le dice 'qué te enojas, yo te toco y te hago lo que quiero'.





Fue cuando con un brazo la tira para abajo, comienza a manosearla y la quiere llevar a un lugar donde no había tanta gente y fue cuando interviene otro chico que también fue golpeado", detalló. A continuación, según elrelato de Antonella de lo que le contó su hermana, en ese momento aparece un oficialfemenino que la lleva a los golpes al móvil policial en el que fue trasladada a la Comisaría ubicada en avenidaUrquiza y Jauretche, "cuando llegamos a la sede policial no nos dejaban hablar con ninguno de mis hermanos pero cuando intervino el juez Verón recién comenzaron a hacerse las cosas como debían ser. Se que en el parte policial dice que los Policías resultaron heridos pero yo no vi eso, yo estuve en la Comisaría y vi que la oficialtenía desgarrada la camisa pero por elforcejeo". "Hubo un abuso increíble de autoridad, mi hermano perdió mucha sangre y aún así le seguían pegando,tiene cortes y marcas portodos lados. Cuando la Policía vio la situación que se les salió de las manos comenzaron a moverlas cosas. Salimos de la Comisaría,fuimos a un sanatorio privado donde quedó internado Agustín (Ramiro)",referenció.