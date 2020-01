China empezó a desarrollar una vacuna contra el coronavirus



Es es un 80 por ciento similar al virus del síndrome respiratorio agudo y grave que provocó un brote en 2003 que afectó a 8.098 personas y mató a 773 Es es un 80 por ciento similar al virus del síndrome respiratorio agudo y grave que provocó un brote en 2003 que afectó a 8.098 personas y mató a 773











El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en China ha anunciado este domingo que ha empezado a desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus (2019-nCoV), según ha informado el medio local ‘Global Times’.





Además, se sigue restringiendo el transporte para evitar el contagio del nuevo coronavirus, que ya ha acabado con la vida de 56 personas y ha afectado a 1.975.





Concretamente, las provincias de Shanxi y Shandong han suspendido también los viajes en autobús y taxi para evitar el contagio, y se suman así a las restricciones que ya se habían implementado en Beijing y Tianjin.





El Gobierno chino anunció el cierre de las principales carreteras en la ciudad de Wuhan, considerada como el epicentro del brote de coronavirus.



Además, se sigue restringiendo el transporte para evitar el contagio del nuevo coronavirus, que ya ha acabado con la vida de 56 personas y ha afectado a 1.975.Concretamente, las provincias de Shanxi y Shandong han suspendido también los viajes en autobús y taxi para evitar el contagio, y se suman así a las restricciones que ya se habían implementado en Beijing y Tianjin.El Gobierno chino anunció el cierre de las principales carreteras en la ciudad de Wuhan, considerada como el epicentro del brote de coronavirus.

Imagen subida a las redes sociales el 25 de enero de 2020 por el Hospital Central de Wuhan muestra al personal médico que atiende a pacientes, en Wuhan, China. HOSPITAL CENTRAL DE WUHAN VIA WEIBO /via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO ENTREGADA POR UN TERCERO. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO