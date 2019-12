Alberto Fernández lanzó plan automotriz y puso en marcha “un nuevo contrato social”



En la sede de Smata, con Alberto Fernández como protagonista, se presentó oficialmente el estudio elaborado por el sector automotor denominado "Plan estratégico 2030".

















Los lectores de Ámbito Financiero ya lo conocen porque se le dio amplia cobertura: Punto por punto, cuál es el plan de Alberto para las automotrices.



“Estamos produciendo un tercio de lo que somos capaces y eso habla de lo que hemos caído”, dijo Fernández ante el aplauso de los gremialistas que se hicieron presentes en el acto. Además, afirmó: “Esta idea de que abrimos las puertas, importamos, y así somos parte del mundo es una enorme idiotez, eso destruye nuestra industria y el empleo, no esperen eso de mi”.



Es una iniciativa realizada entre ADEFA y SMATA junto con AFAC, UOM, ADIMRA y ACARA con una gran cantidad de medidas para hacer sustentable a esta industria por la próxima década. Para el evento –que se hará en la sede del gremio mecánico- está confirmada la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como también la del presidente Alberto Fernández (siempre sujeta a compromisos de último momento), algo que ilusiona a los privados por el empuje que se le puede dar desde el ámbito oficial. El plan es importante y minucioso en acciones concretas; el problema es el contexto.