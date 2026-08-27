Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

EN VIVO


CLIMA

jueves, 27 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : Utilizó la tarjeta de su vecina y gastó más de 4 millones de pesos

Una mujer de 32 años fue detenida en 25 de Mayo, acusada de utilizar los datos de la tarjeta bancaria de su vecina para realizar compras y solicitar préstamos por un monto aproximado de $4 millones. La investigación permitió establecer que las operaciones fueron efectuadas desde un teléfono celular.


La denuncia fue radicada por una mujer de 65 años, quien advirtió descuentos y movimientos que no había realizado en su cuenta bancaria. Según pudo establecerse durante la investigación, el año pasado la denunciante le había pedido a la acusada que la ayudara a realizar una recarga de crédito. En esa oportunidad, la sospechosa habría aprovechado la situación para fotografiar los datos de la tarjeta bancaria y posteriormente utilizarlos.

A partir del análisis de los resúmenes de cuenta, los investigadores determinaron que las operaciones estaban vinculadas a la vecina, quien habría cargado los datos de la tarjeta en su dispositivo mediante distintas aplicaciones. Con estos elementos, efectivos de la Comisaría de 25 de Mayo, con la colaboración de la División Comando Radioeléctrico y la Comisaría de la Mujer local, llevaron adelante un allanamiento en el domicilio de la sospechosa.

Durante el procedimiento secuestraron un teléfono celular Samsung A14, de interés para la investigación, y detuvieron a la mujer. Finalmente, el dispositivo será sometido a las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar el alcance de las operaciones realizadas.
a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.