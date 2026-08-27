NOTICIAS MISIONES : Utilizó la tarjeta de su vecina y gastó más de 4 millones de pesos
Una mujer de 32 años fue detenida en 25 de Mayo, acusada de utilizar los datos de la tarjeta bancaria de su vecina para realizar compras y solicitar préstamos por un monto aproximado de $4 millones. La investigación permitió establecer que las operaciones fueron efectuadas desde un teléfono celular.
La denuncia fue radicada por una mujer de 65 años, quien advirtió descuentos y movimientos que no había realizado en su cuenta bancaria. Según pudo establecerse durante la investigación, el año pasado la denunciante le había pedido a la acusada que la ayudara a realizar una recarga de crédito. En esa oportunidad, la sospechosa habría aprovechado la situación para fotografiar los datos de la tarjeta bancaria y posteriormente utilizarlos.
A partir del análisis de los resúmenes de cuenta, los investigadores determinaron que las operaciones estaban vinculadas a la vecina, quien habría cargado los datos de la tarjeta en su dispositivo mediante distintas aplicaciones. Con estos elementos, efectivos de la Comisaría de 25 de Mayo, con la colaboración de la División Comando Radioeléctrico y la Comisaría de la Mujer local, llevaron adelante un allanamiento en el domicilio de la sospechosa.
Durante el procedimiento secuestraron un teléfono celular Samsung A14, de interés para la investigación, y detuvieron a la mujer. Finalmente, el dispositivo será sometido a las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar el alcance de las operaciones realizadas.
La denuncia fue radicada por una mujer de 65 años, quien advirtió descuentos y movimientos que no había realizado en su cuenta bancaria. Según pudo establecerse durante la investigación, el año pasado la denunciante le había pedido a la acusada que la ayudara a realizar una recarga de crédito. En esa oportunidad, la sospechosa habría aprovechado la situación para fotografiar los datos de la tarjeta bancaria y posteriormente utilizarlos.
A partir del análisis de los resúmenes de cuenta, los investigadores determinaron que las operaciones estaban vinculadas a la vecina, quien habría cargado los datos de la tarjeta en su dispositivo mediante distintas aplicaciones. Con estos elementos, efectivos de la Comisaría de 25 de Mayo, con la colaboración de la División Comando Radioeléctrico y la Comisaría de la Mujer local, llevaron adelante un allanamiento en el domicilio de la sospechosa.
Durante el procedimiento secuestraron un teléfono celular Samsung A14, de interés para la investigación, y detuvieron a la mujer. Finalmente, el dispositivo será sometido a las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar el alcance de las operaciones realizadas.
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