NOTICIAS MISIONES : Passalacqua recibió a una delegación de Alemania para afianzar vínculos históricos y culturales







l gobernador Hugo Passalacqua encabezó un encuentro con representantes del Ministerio Federal de Asuntos Interiores de Alemania en las instalaciones de Silicon Misiones. La reunión que se desarrolló este sábado, contó con la presencia de miembros de la Fundación Verbundenheit, diplomáticos y referentes de asociaciones germano-descendientes. El objetivo central fue el establecimiento de vínculos con las colonias alemanas radicadas en la tierra colorada.



La jornada permitió un intercambio entre autoridades y comunidades en un espacio orientado a la innovación. La Fundación Verbundenheit integra una red con presencia en más de 150 colonias alrededor del mundo. Misiones forma parte de esta agenda de trabajo debido a su composición social y al reconocimiento institucional hacia la inmigración alemana.

Sincretismo y preservación de la identidad



En 2025, la Legislatura provincial sancionó la ley que establece el 3 de octubre como el “Día Provincial del Inmigrante Alemán”. Esta fecha coincide con el Día de la Unidad Alemana y representa un hito en la normativa local. El gobernador Passalacqua brindó la bienvenida a la delegación y analizó las particularidades de la convivencia étnica en el territorio.



En su intervención, el mandatario definió a la provincia como un escenario de mixtura cultural sin pérdida de raíces. “En Misiones hay un sincretismo religioso, gastronómico, etnográfico muy particular, muy único. Que hace que un italiano de pura cepa como yo, por decirlo así, disfrute de la cultura alemana en plenitud, y viceversa”, explicó.

Diversidad y raíces históricas en la sociedad



Passalacqua profundizó sobre la simbiosis social y la coexistencia de múltiples identidades en el suelo misionero. “A pesar de esa simbiosis, sincretismo o yuxtaposición social, todos estamos imbuidos de todos y a la vez todos somos diversos. Esa es la realidad. Porque no estamos confundidos en nuestra mezcla. Todos tenemos nuestra propia cultura, cada uno preserva su identidad histórica”, expresó.



El gobernador vinculó esta dinámica con un proceso social más amplio que cuida y ama su propia diversidad. Para el mandatario, este fenómeno forma parte de un trabajo conjunto entre la provincia y la nación argentina. La presencia de la comitiva internacional en la capital misionera representó un motivo de alegría para la administración local.

Reconocimiento internacional y futuro bilateral



Por su parte, el comisionado alemán Bernd Fabritius celebró el encuentro con las comunidades de descendientes en el país. El funcionario destacó la importancia de la ley provincial sancionada el año pasado y el bicentenario de la inmigración alemana en Argentina. “En este viaje no puedo perder una visita a la provincia de Misiones”, sostuvo el comisionado.



Fabritius resaltó la transformación cultural misionera como un modelo moderno y orientado hacia el futuro. Según su visión, las diferentes culturas de la provincia toman lo mejor de cada una para una mezcla superadora. “Es una señal de que la provincia reconoce a quienes tienen raíces alemanas, los ve y los estima”, enfatizó el funcionario germano. El gobernador destacó la convivencia de diversidades y el sincretismo único que caracteriza a la provincia. La comitiva internacional resaltó el rol de los descendientes como puente para futuras cooperaciones científicas y económicas. La actividad incluyó intercambios con comunidades germano-descendientes y puso en agenda la cooperación cultural, social y productiva.l gobernador Hugo Passalacqua encabezó un encuentro con representantes del Ministerio Federal de Asuntos Interiores de Alemania en las instalaciones de Silicon Misiones. La reunión que se desarrolló este sábado, contó con la presencia de miembros de la Fundación Verbundenheit, diplomáticos y referentes de asociaciones germano-descendientes. El objetivo central fue el establecimiento de vínculos con las colonias alemanas radicadas en la tierra colorada.La jornada permitió un intercambio entre autoridades y comunidades en un espacio orientado a la innovación. La Fundación Verbundenheit integra una red con presencia en más de 150 colonias alrededor del mundo. Misiones forma parte de esta agenda de trabajo debido a su composición social y al reconocimiento institucional hacia la inmigración alemana.Sincretismo y preservación de la identidadEn 2025, la Legislatura provincial sancionó la ley que establece el 3 de octubre como el “Día Provincial del Inmigrante Alemán”. Esta fecha coincide con el Día de la Unidad Alemana y representa un hito en la normativa local. El gobernador Passalacqua brindó la bienvenida a la delegación y analizó las particularidades de la convivencia étnica en el territorio.En su intervención, el mandatario definió a la provincia como un escenario de mixtura cultural sin pérdida de raíces. “En Misiones hay un sincretismo religioso, gastronómico, etnográfico muy particular, muy único. Que hace que un italiano de pura cepa como yo, por decirlo así, disfrute de la cultura alemana en plenitud, y viceversa”, explicó.Diversidad y raíces históricas en la sociedadPassalacqua profundizó sobre la simbiosis social y la coexistencia de múltiples identidades en el suelo misionero. “A pesar de esa simbiosis, sincretismo o yuxtaposición social, todos estamos imbuidos de todos y a la vez todos somos diversos. Esa es la realidad. Porque no estamos confundidos en nuestra mezcla. Todos tenemos nuestra propia cultura, cada uno preserva su identidad histórica”, expresó.El gobernador vinculó esta dinámica con un proceso social más amplio que cuida y ama su propia diversidad. Para el mandatario, este fenómeno forma parte de un trabajo conjunto entre la provincia y la nación argentina. La presencia de la comitiva internacional en la capital misionera representó un motivo de alegría para la administración local.Reconocimiento internacional y futuro bilateralPor su parte, el comisionado alemán Bernd Fabritius celebró el encuentro con las comunidades de descendientes en el país. El funcionario destacó la importancia de la ley provincial sancionada el año pasado y el bicentenario de la inmigración alemana en Argentina. “En este viaje no puedo perder una visita a la provincia de Misiones”, sostuvo el comisionado.Fabritius resaltó la transformación cultural misionera como un modelo moderno y orientado hacia el futuro. Según su visión, las diferentes culturas de la provincia toman lo mejor de cada una para una mezcla superadora. “Es una señal de que la provincia reconoce a quienes tienen raíces alemanas, los ve y los estima”, enfatizó el funcionario germano.



Cooperación económica, científica y juvenil



La proyección del vínculo bilateral trasciende lo estrictamente cultural hacia otras áreas de desarrollo estratégico. El comisionado señaló que la comunidad alemana funciona como un puente sólido para una cooperación futura en lo económico y científico. También mencionó la importancia del intercambio de jóvenes entre ambos países para fortalecer los lazos existentes.



La actividad incluyó la participación de delegaciones de Paraguay y del interior de la provincia de Misiones. Los diplomáticos presentes conocieron de cerca las características históricas de las colonias radicadas en la región. El encuentro permitió el reconocimiento del rol de las organizaciones civiles en el desarrollo de estas comunidades de inmigrantes.

Presencia demográfica y motor productivo



A su turno, la diputada provincial Carolina Butvilofsky aportó datos precisos sobre la composición demográfica de la población local. “Hoy de nuestros 1.200.000 habitantes, aproximadamente 400.000 descendemos de alemanes. Uno de cada tres misioneros lleva sangre alemana, y eso no es un dato, es identidad, es cultura y es presente”, detalló la legisladora.



Butvilofsky subrayó la vigencia de las tradiciones mediante la enseñanza del idioma y las costumbres en seis instituciones especializadas. Para la diputada, Misiones posee “una identidad que no solo se recuerda, se vive, se enseña”. Además, la provincia es la única en el país con dos consulados alemanes en funcionamiento activo.

Impacto en el paisaje productivo provincial



En relación con el desarrollo económico, la legisladora ponderó la influencia de estas familias en el sector empresarial. Según sus cifras, el 60% de las empresas de Misiones cuentan con fundadores de ascendencia alemana. Estas firmas construyen el futuro y modifican de forma directa el paisaje productivo de toda la provincia.



La jornada culminó con la presencia de autoridades de la Federación de Asociaciones Argentino-Germana y representantes de la embajada. Delegaciones de clubes de Paraguay y Corrientes también asistieron a la reunión en Silicon Misiones. El evento reafirmó el compromiso mutuo para el trabajo sostenido entre la provincia y el Gobierno Federal de Alemania.