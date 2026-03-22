NOTICIAS MISIONES : Comprobantes truchos y confianza previa - una pareja estafó por casi $50 millones a un local en Posadas
Los implicados generaban confianza con compras reales y luego enviaban comprobantes falsificados por WhatsApp para simular transferencias que nunca se acreditaban. De esta manera retiraban mercadería sin pagar y concretaron al menos 14 maniobras delictivas. La Policía los detuvo y secuestró prendas, dinero y celulares vinculados a la causa.
a investigación se inició a partir de la denuncia de la propietaria de un local comercial de la firma “Lacoste” en Posadas, quien detectó una serie de irregularidades en operaciones realizadas entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Según lo establecido, los sospechosos —Juan Pablo L. (25) y Sofía Gabriela D. F. (24)— comenzaron realizando compras en efectivo, generando confianza con el comercio. Sin embargo, posteriormente implementaron una maniobra fraudulenta consistente en el envío de comprobantes de transferencias bancarias apócrifos a través de WhatsApp.
En consecuencia, simulaban pagos inexistentes y lograban retirar mercadería tanto de manera directa como mediante terceros. A partir de esta operatoria, concretaron al menos 14 hechos, ocasionando un perjuicio económico total de $46.000.000.
En ese contexto, tras tareas investigativas encabezadas por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, junto a la Dirección de Investigaciones Complejas, la Unidad Regional I y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, se logró establecer la identidad de los implicados y su vinculación con la maniobra.
El avance clave se produjo ayer jueves, donde luego de tareas encubiertas, demoraron a ambos sospechosos en la ciudad de Oberá, mientras se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux que presentaba pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a Posadas, donde quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, por disposición del Juzgado de Instrucción N° 1, se procedió al secuestro de una importante cantidad de prendas de vestir de la marca mencionada, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.
Finalmente, desde la investigación se destacó que la maniobra presenta características típicas de estafa informática, basada en la generación de confianza previa, el uso de documentación digital falsificada y la utilización de mensajería instantánea como canal operativo, incluso con intervención de terceros para concretar el retiro de la mercadería.
a investigación se inició a partir de la denuncia de la propietaria de un local comercial de la firma “Lacoste” en Posadas, quien detectó una serie de irregularidades en operaciones realizadas entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Según lo establecido, los sospechosos —Juan Pablo L. (25) y Sofía Gabriela D. F. (24)— comenzaron realizando compras en efectivo, generando confianza con el comercio. Sin embargo, posteriormente implementaron una maniobra fraudulenta consistente en el envío de comprobantes de transferencias bancarias apócrifos a través de WhatsApp.
En consecuencia, simulaban pagos inexistentes y lograban retirar mercadería tanto de manera directa como mediante terceros. A partir de esta operatoria, concretaron al menos 14 hechos, ocasionando un perjuicio económico total de $46.000.000.
En ese contexto, tras tareas investigativas encabezadas por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, junto a la Dirección de Investigaciones Complejas, la Unidad Regional I y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, se logró establecer la identidad de los implicados y su vinculación con la maniobra.
El avance clave se produjo ayer jueves, donde luego de tareas encubiertas, demoraron a ambos sospechosos en la ciudad de Oberá, mientras se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux que presentaba pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a Posadas, donde quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, por disposición del Juzgado de Instrucción N° 1, se procedió al secuestro de una importante cantidad de prendas de vestir de la marca mencionada, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.
Finalmente, desde la investigación se destacó que la maniobra presenta características típicas de estafa informática, basada en la generación de confianza previa, el uso de documentación digital falsificada y la utilización de mensajería instantánea como canal operativo, incluso con intervención de terceros para concretar el retiro de la mercadería.
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