NOTICIAS MISIONES : Passalacqua anunció un plan de alivio financiero para empleados públicos y jubilados: todos los detalles
La herramienta permite la cancelación de préstamos y saldos de tarjetas de crédito mediante una tasa bonificada. El beneficio alcanza a quienes posean deudas equivalentes a la mitad de sus ingresos netos.
l gobernador Hugo Passalacqua anunció la puesta en marcha de una operatoria de alivio financiero para las familias misioneras. La medida surge del trabajo conjunto entre el Estado provincial y el Banco Macro ante el difícil escenario económico nacional.
El esquema de asistencia se dirige a trabajadores públicos provinciales y municipales de toda la provincia. Asimismo, el beneficio incluye a jubilados, pensionados y retirados del sistema de previsión social de Misiones.
Esta política de Estado alcanza a quienes registren cuotas de créditos por un valor igual al 50% de su salario neto. La vigencia de esta herramienta de auxilio financiero se extiende hasta el próximo 23 de abril de 2026.
Financiamiento y plazos de la medida
La gestión del Gobierno de Misiones busca una solución concreta frente al encarecimiento del crédito en Argentina. A través de este acuerdo, los beneficiarios acceden a una financiación con tasa bonificada para el orden de su situación financiera.
“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló Passalacqua.
La iniciativa permite la cancelación de saldos de préstamos y tarjetas de crédito bajo condiciones favorables para el deudor. De este modo, la administración provincial interviene para mitigar el peso de las obligaciones financieras sobre los salarios en un contexto de crisis.
“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, resaltó el mandatario.
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l gobernador Hugo Passalacqua anunció la puesta en marcha de una operatoria de alivio financiero para las familias misioneras. La medida surge del trabajo conjunto entre el Estado provincial y el Banco Macro ante el difícil escenario económico nacional.
El esquema de asistencia se dirige a trabajadores públicos provinciales y municipales de toda la provincia. Asimismo, el beneficio incluye a jubilados, pensionados y retirados del sistema de previsión social de Misiones.
Esta política de Estado alcanza a quienes registren cuotas de créditos por un valor igual al 50% de su salario neto. La vigencia de esta herramienta de auxilio financiero se extiende hasta el próximo 23 de abril de 2026.
Financiamiento y plazos de la medida
La gestión del Gobierno de Misiones busca una solución concreta frente al encarecimiento del crédito en Argentina. A través de este acuerdo, los beneficiarios acceden a una financiación con tasa bonificada para el orden de su situación financiera.
“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló Passalacqua.
La iniciativa permite la cancelación de saldos de préstamos y tarjetas de crédito bajo condiciones favorables para el deudor. De este modo, la administración provincial interviene para mitigar el peso de las obligaciones financieras sobre los salarios en un contexto de crisis.
“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, resaltó el mandatario.
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