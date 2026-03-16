NOTICIAS MISIONES : Passalacqua encabezó la Serenata a Mbororé en Panambí - “Es un homenaje a quienes combatieron hace 385 años”

El gobernador participó de la segunda edición del encuentro cultural que recuerda la histórica batalla de 1641, considerada un hito fundacional en la defensa del territorio en la región.

La localidad de Panambí fue escenario este sábado de la segunda edición de la Serenata a Mbororé, una propuesta cultural que busca consolidarse como tradición para mantener viva la memoria de la histórica batalla librada el 11 de marzo de 1641, considerada uno de los hitos fundacionales de la defensa del territorio en la región.

En ese marco, el gobernador Hugo Passalacqua participó del acto realizado en el cerro Mbororé y destacó el profundo significado histórico del lugar y el valor de recordar a quienes defendieron estas tierras hace casi cuatro siglos. “Son momentos muy especiales. Hace muchísimos años los maestros venían hasta aquí a poner la bandera argentina al pie del peñón. Hoy lo hacemos con esta serenata hermosa en homenaje a quienes combatieron hace 385 años”, expresó.

El mandatario provincial recordó además que la batalla se desarrolló a pocos metros del sitio donde hoy se realiza el homenaje. “Fue un combate larguísimo y nuestros abuelos pelearon para que hoy seamos quienes somos. Por eso es un homenaje a gente que no está, pero está”, afirmó.

Del acto participaron también, el intendente de Panambí, Rosendo Fuchs; el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap; y el historiador Pablo Camogli, además de funcionarios provinciales, autoridades locales, vecinos de la localidad y visitantes de municipios cercanos.

FUENTE Y CREDITO NOTA CANAL 12