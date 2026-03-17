NOTICIAS MISIONES :Investigan a aduaneros y gendarmes por presunto cobro de coimas en el puente Posadas–Encarnación

La jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, ordenó allanamientos en distintos domicilios. Secuestraron celulares y computadoras para pericias.

La Justicia Federal con asiento en Posadas investiga una presunta red de cobro de coimas a contrabandistas en el puente internacional Posadas–Encarnación. La causa, encabezada por la jueza María Verónica Skanata, apunta a una posible asociación ilícita integrada por aduaneros y gendarmes.

Por orden de la magistrada, realizaron allanamientos en departamentos de la avenida Leandro N. Alem y en viviendas de distintos puntos de la ciudad, entre ellos la chacra 96 y las avenidas Bustamante y Comandante Andresito.

Según fuentes judiciales, al menos 40 funcionarios están bajo investigación, entre personal del Escuadrón 50 Posadas de Gendarmería Nacional y agentes de la sede local de Aduana (ARCA, ex AFIP), ubicada en las calles Santa Fe y Colón.

Durante los procedimientos secuestraron teléfonos celulares y computadoras portátiles, que serán peritados para determinar posibles conexiones con las maniobras investigadas.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la causa está abierta bajo la figura de cohecho pasivo, delito previsto en el artículo 256 del Código Penal Argentino, que establece penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario público que reciba dinero o dádivas a cambio de acciones vinculadas a sus funciones.