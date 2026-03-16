NOTICIAS MISIONES : Posadas Startup - abrieron las inscripciones para el programa gratuito de formación emprendedora

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor local. Ofrece capacitación, mentorías y vinculación con instituciones del ámbito productivo, tecnológico y académico.

La Municipalidad de Posadas lanzó este lunes 16 de marzo el programa Posadas Startup 2026. La iniciativa se desarrolla en articulación con Silicon Misiones. La convocatoria está dirigida a personas con ideas innovadoras, emprendimientos en etapa inicial o startups. El objetivo es fortalecer el ecosistema local de innovación y ayudar a escalar proyectos.

El lanzamiento oficial incluyó la apertura de inscripciones y contó con la presencia de los denominados “Embajadores” del programa. Participaron Majo Lencina, fundadora de Almacén de Idiomas, y Marcos Miretti, uno de los líderes de RNAgro. Ambos compartieron su experiencia y su paso por ediciones anteriores de Posadas Startup.

La propuesta es totalmente gratuita. Incluye seis encuentros de formación y trabajo con mentores vinculados al ecosistema productivo, tecnológico y académico de la región. Durante el proceso, los participantes accederán a espacios de capacitación, mentorías y vinculación con instituciones del sector.

El programa comenzará el jueves 9 de abril a las 18 en las instalaciones de Silicon Misiones. A lo largo de las jornadas se abordarán temas clave para el desarrollo de startups, como innovación, diseño de modelos de negocio, estrategias de marketing, financiamiento, búsqueda de inversiones y aspectos legales para emprendimientos tecnológicos.

Además, se brindarán herramientas para escalar proyectos y consolidar modelos de negocio. El proceso culminará con un Demo Day, instancia en la que los equipos participantes presentarán sus avances ante referentes del ecosistema emprendedor.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de distintas instituciones del ámbito académico y productivo. Entre ellas se encuentran ADEMI, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Gastón Dachary, la Universidad Católica de Santa Fe, el Instituto Politécnico Misiones y el Fondo de Crédito Misiones.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en el sitio web de RedCoatic. Los cupos son limitados. Con esta propuesta, Posadas continúa impulsando el emprendedurismo, la innovación y la economía del conocimiento para transformar ideas en proyectos con impacto real.



